Udělali ze mě sprostou drbnu, zlobí se 101letá herecká legenda

Je jednou z posledních lidí, kteří zažili Zlatý věk Hollywoodu. Držitelka dvou Oscarů Olivia de Havillandová se cítila nespravedlivě popsána a chtěla se bránit. Hvězda filmu Jih proti Severu žalovala společnost FX Network a producenta Ryana Murphyho kvůli vykreslení své osoby v televizním seriálu Zlá krev, kde ji hraje Catherine Zeta Jonesová.

Kalifornský soud ale žalobu zamítl. V rozhodnutí je uvedeno, že pokud by jí vyhověl, bylo by to v rozporu s právy autorů dramatizovat historické události. Ještě před rozhodnutím soudu se tvůrci obávali, že by případná výhra herečky mohla vytvořit nebezpečný precedens, kdy by filmaři nesměli zobrazovat žijící lidi bez jejich souhlasu.

Série, vysílaná stanicí BBC2, vypráví příběh legendární rivalitě mezi slavnými herečkami Joan Crawfordovou a Bette Davisovou. Postava Olivie dodává dramatu komentář. Herečce se ale nelíbí, že tvůrci nikdy nepožádali o svolení používat její skutečné jméno a identitu a její postavu vylíčili podle ní úplně nevhodně.

Olivia se původně prý o seriál začala zajímat, protože byla zvědavá, jak je v něm vykreslena její dobrá přítelkyně Bette Davisová. Pak ale byla hodně překvapená, když se dozvěděla, že vystupuje v seriálu i ona.

„Když jsem zjistila, že moje postava mluví o své sestře jako o ‚děvce‘ a pořád jen klevetí o soukromí Bette i Joan, cítila jsem se hluboce uražena,“ řekla herečka listu The New York Times.

Seriál ji prý nespravedlivě zobrazuje jako pokrytce, který ze sebe na veřejnosti dělá dámu a v soukromí je přitom jen „sprostá drbna“. Herečce to prý poškozuje její náročně vybudovanou pověst „čestnosti, bezúhonnosti a dobrých mravů“.

Olivia de Havillandová v roce 1968 a Catherine Zeta Jonesová, která Olivii hraje v seriálu Zlá krev (2017).

Podle právníků herečky měli tvůrci předem přinejmenším požádat o konzultaci. Producenti zase uvedli, že herečka svou sestru v dokumentech běžně nazývala „dračicí“ a oni jen výraz upravili pro „lepší pochopení moderního publika“. Producent Ryan Murphy dokonce trval na tom, že Olivii líčil pozitivně, jako „moudrou a zdvořilou přítelkyni a poradkyni Bette Davisové a jako hollywoodskou ikonu“.

Olivia de Havillandová získala za svou kariéru dva Oscary, za snímky Každému dle zásluh (1946) a Dědička (1949). Její vztah s vlastní sestrou, také herečkou Joan Fontainovou, se stal jednou z nejznámějších sourozeneckých rivalit v Hollywoodu. Spory měly od dětství, ale od roku 1975 spolu přestaly mluvit úplně. Olivia teď žije v Paříži.