Oliver Cox z Ordinace se přiznal ke své závislosti

"Nejsem ale sám. Na světě této vášni propadly fakt mraky lidí, vždyť jen registrovaných hráčů je přes 6 000 000. Půvab této hry, která vznikla v roce 1993 v hlavě amerického studenta matematiky Richarda Garfielda spočívá v tom, že kombinuje fantazii se strategií, nejde o žádnou slaboduchou počítačovou střílečku, kdo nemá mozek v hlavě, tak se absolutně nechytá," tvrdí Oliver.

Magic je pro dva a více hráčů, přičemž každý potřebuje svůj balíček, který si může sestavit podle uvážení až z osmi tisíc různých karet - alespoň prozatím, jelikož se stále vydávají další. Pokud bychom ho měli k něčemu přirovnat tak asi k šachům, protože stejně jako u nich je k dosažení úspěchu nezbytné mít kombinační schopnosti, předvídavost, kreativní myšlení a fantazii.

"Skvělé je, že každá partie je úplně jiná, já hrál s kamarádem dvakrát za sebou, při první jsem vyhrál za pět minut, při druhé mě on porazil, ale až za dvě hodiny! Ono totiž nezáleží jen na tom, jak silný máte balík, ale jak a kdy kterou kartu použijete, a v jaké kombinaci," vysvětluje krásu této hry Oliver.

Ne všichni, kdo vlastní karty Magic s nimi také hrají, mají totiž i sběratelskou hodnotu, cena jedné se může vyšplhat až na několik desítek tisíc. Hráč si především kupuje takzvané boostery karet, přičemž nikdy neví, jaké karty v něm najde (a neví to ani výrobce) což jim navíc dodává správný moment překvapení. Může se stát, a stává se, že v balení za 115 korun se najde jedna, jejíž cena je až několikanásobně vyšší než všech ostatních dohromady.

"To se mi stalo několikrát, jsem v tomhle dítě štěstěny, jednou jsem takhle „našel“ kartu za šest stovek. Já si, stejně jako ostatní, nechávám jenom ty, co se mi hodí do balíku, zbytek prodám nebo vyměním, takže na tom někdy i vydělám. To je další, co mě baví. Díky Magic mám i hodně kamarádů, protože se setkáváme na různých turnajích. Nejlíp se je totiž naučíte hrát sledováním dobrých hráčů, studováním jejich taktiky," prozradil herec.

"A teď budou mít všichni fantastickou možnost poznat úplně ty nejlepší, protože od 5. do 7. května bude v Sazka Aréně mega turnaj Pro Tour, kde se sejdou naprosté špičky, on taky vítěz dostane něco kolem sta tisíc dolarů a celková dotaze je šest milionů! Tyhle turnaje se hrajou jen čtyři do roka, v Evropě ale jenom jeden! Je to asi stejný unikát, jako kdyby se na Štvanici hrál Wimbledon! Rozdíl je v tom, že vstup bude zdarma a každý, třeba i úplný začátečník, dostane možnost si zkusit zahrát na doprovodných turnajích. Bude to prostě super zážitek a určitě si ho nenechám ujít, protože nic podobného už tady nemusí nikdy být," dodává dětská hvězda.