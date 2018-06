Špátová: Ve svém životě zažívám netradiční vztahy. Důležitá je láska

„Pravda je, že ve svém životě zažívám netradiční vztahy. Pro mě je důležité, aby se ti dva měli opravdu rádi. A je mi jedno, jestli je ten muž výrazně starší, nebo jestli je to v mém případě žena, kterou jsem měla a mám velmi ráda. Ve vztahu je nejdůležitější láska,“ řekla Špátová pro Expres.cz.

V jejím vztahu je nyní prý spousta lásky, ačkoli to málokdo dokáže pochopit. Mateřství si moc cení.

„Jsem za ten zázrak vděčná, protože je mi 33 let. Je to sice dnes běžný věk pro mateřství, ale dlouho jsem si říkala, jestli se dítěte vůbec někdy dočkám. A ono to přišlo. Důležité je, že je dcera zdravá, to je velký dar. A také to, že vznikla z lásky,“ řekla.

Se zpěvačkou Anetou Langerovou jsou si stále velmi blízké a režisérka by jí přála, aby se také jednou stala matkou.

„Myslím, že ona jednou bude skvělou mámou. Všichni vědí, jak se chová a o čem zpívá. Aneta je jedním z mých nejbližších lidí. Je to vzácný člověk a já jsem nesmírně ráda, že jsem s ní mohla ve svém životě být. Do mého života zkrátka patří,“ dodala.