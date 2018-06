Olga Šípková: Pro lidi jsem obyčejná ženská, která se naučila tančit

Ačkoliv Češi patří mezi nejtlustší národy Evropy, podle Olgy Šípkové na tom české ženy nejsou pohybově vůbec špatně. „Měla jsem možnost vidět na zahraničních akcích cvičit davy lidí a porovnávat. Rozhodně platí, že ženy v západní Evropě nejsou tak šikovné jako ty naše,“ tvrdí úspěšná sportovkyně, která je od účasti v televizní show StarDance také populární tanečnice.

Potkáváme se na výstavě orchidejí v pražské botanické zahradě. Kdy jste vy sama dostala naposledy květiny?

Musím říct, že naposledy jsem si kytku koupila sama, a to asi před týdnem. Hrozně už jsem chtěla mít doma jaro, tak jsem si v nějakém supermarketu koupila svazek tulipánů asi za padesát korun a dělaly mi velkou radost. Ale relativně nedávno jsem květiny i dostala. Díky StarDance jsem získala příležitost moderovat plesy a dělat na nich i předtančení. Je to krásná záležitost. Tam téměř vždy dostanu květiny a mám to strašně ráda.

Spousta žen, jakmile dostane od svého protějšku květinu, začne větřit průšvih. Máte to tak také?

To je právě ono. Můj manžel mi kytky nikdy nedává a údajně je to z tohoto důvodu. Vždycky říká: Když ti donesu pugét, budeš si myslet, že jsem něco provedl. A já mu na to celý život říkám, že to tak vůbec není a že by mi to naopak udělalo velkou radost. Není mi to nic platné. To jsou takové naše domácí neshody.

Olga Šípková ■ Narodila se 12. dubna 1969 v Praze.

■ Je dvojnásobnou mistryní Evropy (1995 a 1997) i mistryně světa (1997) ve sportovním aerobiku.

■ Kvůli pracovnímu tlaku a nesnázím v podnikání se zhroutila a trpěla depresemi.

■ Jako moderátorka se objevuje ve zpravodajství i v lifestylových pořadech jako Sama doma.

■ V roce 2016 soutěžila ve StarDance.

Od vaší zmiňované, byť poměrně krátké, účasti ve StarDance uběhlo už pár měsíců. Jak to máte s tancem nyní?

Tancuju pořád. S mým tanečním partnerem Markem Dědíkem jsme každý týden na nějakém plese. Ač jsme se ve StarDance nedostali daleko, tak to vůbec nevadilo. Je to krásné, protože já si tanec vždycky užívala a ani v soutěži mi nevadilo tančit a vystupovat před lidmi, protože na pódiích vystupuji už půlku svého života. Teď mě to snad baví ještě víc než ve StarDance, protože mě nikdo nehodnotí. Lidé nás navíc úžasně přijali, protože vidí obyčejnou ženskou, která se naučila tancovat.

Vy už jste před soutěží zdůrazňovala, že nemáte žádné velké taneční základy. Navzdory tomu vás ale velká část publika favorizovala.

Přesně tak, s tancem jsem žádné zásadní zkušenosti neměla. Přesto mě dokonce lidé na Facebooku kritizovali, že v soutěži nemám co dělat, protože mám základy. Ano, já mám základy, co se týče gymnastiky a nějakého obecného tance. Tím, že jsem sportovkyně, tak jsem opravdu hodně trénovala, abych předvedla to nejhezčí. První tři kola jsme vyhráli. V druhém kole jsme dokonce trhli tři desítky. To bylo pro mě nádherné ocenění. V tomhle směru jsem si to ohromně užila a jsem moc ráda, že ty taneční základy jsem neměla a že jsem se to naučila.

Přemýšlela jste pak, jak to nové a taneční, co jste se naučila, propašovat do vašich klasických lekcí, abyste ty získané dovednosti zúročila?

Aerobik cvičím už pětadvacet let a vždycky jsem inklinovala k takovému tanečnějšímu druhu cvičení. Vždy jsem se snažila zapojovat taneční prvky, ale po StarDance se to samozřejmě nabízelo. Ženy to mají navíc strašně rády, když je upozorním, že to a to jsem se naučila v soutěži. Jezdím s cvičením i turné po republice a o prvky ze StarDance je obrovský zájem.

Vy jste v 90. letech byla bezpochyby nejznámější průkopnicí aerobiku v Česku. Spoustu žen takzvaně od plotny jste motivovala začít pracovat na svém těle. Bylo těžké přivést Češky na tuhle cestu?

Ještě přede mnou tu působila jiná zvučná jména, ale je pravda, že do povědomí jsem aerobik dostala asi hlavně díky tomu, že jsem se věnovala té závodní formě a stala se mistryní světa. Asi se tedy dá říct, že díky mně se stal hodně populární. Musím říct, že Česky jsou velice šikovné, a to i v mezinárodním porovnání. Když jsem vyjela do zahraničí na nějakou komerční akci, kde jsme měla možnost vidět davy lidí a porovnávat, tak rozhodně platí, že ženy v západní Evropě nejsou tak šikovné jako ty naše.

Dnes už existuje tolik rozmanitých forem a exotických názvů cvičení, že člověk pomalu neví, co si vybrat. Přeci jen jakási zlatá éra aerobiku už minula. Musí být těžké udržovat takovou klasiku stále žádanou.

Není to úplně jednoduché právě proto, že vznikly styly, které jsou daleko jednodušší na učení i na přemýšlení. Ale to je v pořádku, protože se to strašně rozšířilo a pak mohli přijít do fitka doslova všichni, a nejen ti takzvaně vyvolení, kteří už něco umí. Otevřelo to dveře lidem, kteří nechtějí tancovat, neumějí tancovat, nechtějí tolik honit kondici. Naopak se chtějí protáhnout, odpočinout si, zrelaxovat se. Já sice cvičím už i jiné styly, ale aerobik si stále držím. Pravda, před lety nebylo téměř nic jiného.

Při pohledu na rozmanité nabídky fitcenter si říkám, jestli všechny ty druhy cvičení jsou opravdu tolik odlišné a zázračné. Není to z velké míry občas jen marketingová past na zákazníky?

Aniž bych chtěla něco shazovat, tak je to svým způsobem pravda. Vždycky říkám, že biceps je zkrátka biceps a triceps je pořád triceps. Vymýšlejí se ale nové styly, které mají lidi přitáhnout. Na druhou stranu lidé mají rádi změnu, to znamená, že různé druhy posilovacích cvičení se všemožně pojmenovávají. Ono to opravdu přitáhne. Je tam nějaká inovace, a právě ta člověku udělá dobře. Ve finále je to samozřejmě vše velmi podobné. Buď jdu tancovat, posilovat, nebo relaxovat.

Vy jste už z podstaty svého povolání velice aktivní člověk. Snesla byste u sebe protějšek, který si libuje v polehávání s knížkou, pospávání, válení se u televize...?

Mám manžela, který je aktivní, pokud jde o některé sporty, ale víceméně jsou to klidné sporty. Já jsem do jisté míry opak. I přesto, že se pohybem živím, tak jsem pořád taková raketa. Dalo by se říct, že já si od něj beru to odpočívání a on ode mě naopak aktivitu. Je hrozně těžké najít v páru tu zlatou střední cestu. Zvlášť pro mě je to velmi náročné, ale na druhou stranu se díky němu skutečně učím odpočívat a nedívat se na svět jen z rychlíku.

Pořád se to ještě učíte?

Jasně! To je běh na dlouhou trať! (smích)

„Televizní“ fitness kouči. Trénovali diváky i Klause Fitness trenér, dietolog a také autor knih o zdravé výživě Vít Chaloupka proslul jako nejznámější trenér českých celebrit. Pomáhal například dostat se do formy Petru Novotnému nebo Nadě Urbánkové, ale také Václavu Klausovi. Sám se ve sportu prosadil jako kulturista, později se stal státním trenérem české reprezentace fitness. Svého času se v médiích objevoval jako propagátor dělené stravy. V jedné ze svých knih čtenářům také radil, jak hubnout s alkoholem. Vít Chaloupka Hanka Kynychová David Huf Hanku Kynychovou jako cvičitelku proslavilo účinkování ve Snídani s Novou, kde před lety každé ráno předcvičovala divákům. Ještě předtím ale točila cvičební pořady pro Českou televizi a věnovala se také závodně sportovnímu aerobiku. Po několikaletém působení ve Snídani s Novou se prosadila také jako moderátorka, otevřela si vlastní fitness a založila svou DVD cvičební edici. Vede také úspěšný nadační fond, který pomáhá dětem z dětských domovů. Také David Huf má za sebou několikaleté působení jako předcvičovatel ve Snídani s Novou. Svou pozici mediálně známé fitness osobnosti si upevnil díky úspěšnému pořadu Jste to, co jíte, kde učil hubnoucí tlouštíky, jak se správně hýbat. Má za sebou také úspěšnou závodní kariéru. V letech 1997 až 1999 se stal mistrem světa a Evropy v párovém sportovním aerobiku. V posledních letech je nejen osobním fitness trenérem, ale také koučem pro osobní rozvoj.

