Olga Šípková čeká druhé dítě

Mistryně světa ve sportovním aerobiku z roku 1997 Olga Šípková čeká ve svých pětatřiceti letech druhé dítě. Nejdřív tu novinu oznámila manželovi, hned potom synovi. „Jsem šťastná, ale moc to nevytrubuju do světa, abych to nezakřikla. Je to pro mě po těch krásných a zároveň strašných letech něco absolutně nového a já si vážím každého dne.“

Olga Šípková s manželem Ivanem miminko dlouho dopředu plánovali. Když se dozvěděla, že je těhotná, vystoupila kvůli němu z rozjetého vlaku - zrušila akce na několik let dopředu, nejezdí žádná turné a nepoletí ani do Austrálie na mistrovství světa ve sportovním aerobiku, na které se nominovala většina jejích svěřenců a kde právě před osmi lety získala zlatou medaili. „Bylo by pro mě největší odměnou, kdyby tam byli stejně úspěšní jako já,“ přeje si.



Přestože žije Olga dobrým životním stylem, je na sebe teď opatrnější, než když jí bylo dvacet a byla těhotná poprvé. „S rychlým poskokovým aerobikem už jsem se rozloučila, i když na mně těhotenství ještě ani není vidět. Říká se, že první měsíce jsou nejrizikovější, tak cvičím na půl plynu. Jakmile mi tělo řekne stop, skončím a budu předcvičovat třeba těhotným ženám,“ plánuje.

Manžel by chtěl kluka

Přála by si dceru, ale manžel by raději dalšího kluka. Prý se bojí, že by holku nezvládl. Čtrnáctiletého Michala zvládá přísností, což jeho matka vyvažuje mateřskou něhou. Je to její mazel. „Pořád je dítě a je rád s námi doma. Máme spolu hezký vztah. Hodně s ním komunikuju, nekřičím na něj, ale trpělivě vysvětluju, v tom mám dar po tatínkovi. Častokrát mi nechce dát za pravdu, ale časem to pochopí." Michal skládá v současné době přijímačky na gymnázium a rodiče si moc přejí, aby to vyšlo, i když jeho samého prý studium zatím příliš „nebere“. Víc ho baví třeba ježdění na skatu.

„Je to normální kluk, není tak cílevědomý, jako jsem byla třeba já, ale je osobnost a je dost svůj, což se mu bude v životě hodit. Já na rozdíl od něj skláním hlavu a bojím se vystrčit růžky, což by mi možná málokdo věřil, když je vlastně pořád vystrkuju. Je také zvláštní, že vyzkoušel řadu sportů, ale nikdy u žádného nevydržel déle než dva roky. Ale nemůžu ho nutit. Nechci být ta cílevědomá matka, která mu zprotiví veškeré sporty,“ říká. Jednou týdně ho naláká alespoň do posilovny, i když ji za to nemá rád. Nejraději by prý seděl u počítače. „Ale tělo mu rovnat musím. Záda, břicho a kondička jsou nejdůležitější.“

Z očí veřejnosti nezmizí

Olze Šípkové se plní ještě jeden sen. „Začínáme stavět domeček v jedné vesnici u Říčan u Prahy. Chceme se po těch letech konečně usadit jako rodina,“ prozrazuje. Z očí veřejnosti však nezmizí. Naopak. Od konce dubna poběží na obrazovkách České televize dvakrát týdně pořad Buď fit s Českou televizí, na kterém se bude spolu s dalšími kolegyněmi podílet. Olga slibuje, že cvičení bude jednoduché a všem srozumitelné, neslibuje však rychlé shození přebytečných kil.

„Do Rádia Impuls, kde mám svoji rubriku, mi chodí spousta mailů od žen, ale i od mužů, kteří se ptají, jak zhubnout. Myslím, že to všichni vědí, jen pořád chtějí slyšet něco zázračného a rychlého. Mám však jen pomalé recepty, protože rychlé přímo nesnáším. Je prostě potřeba hýbat se a my se v televizi budeme hýbat jednou v týdnu hezky v tempu a podruhé budeme posilovat problémové partie - břicho, hýždě, nohy, boky, záda. A to skutečně tak, aby lidé cítili, že pro sebe něco udělali.“

Jednotlivé díly se předtáčejí, a tak si bude muset Olga s jejich natočením pospíšit. Neví totiž, jestli do rozjetého vlaku, ze kterého teď vyskočila, ještě někdy naskočí. „Budu žít hlavně pro miminko,“ říká přesvědčivě.