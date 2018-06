Byla jsem jen hezká a to je všechno, říká Olga Schoberová

„Hraní mi nechybí vůbec. Víte, já se nikdy necítila být herečkou. A proto jsem taky nikdy nešla za kariérou, nikdy jsem, co se filmu týká, nebyla cílevědomá. Byla jsem jen hezká a to je všechno. A proto si teď také spokojeně a v klidu mohu žít. A věřte, že mi vůbec nic nechybí,“ sdělila Olga v rozhovoru pro server Blesk.cz.

V mládí zazářila v mnoha filmech. Zahrála si například v českých snímcích Limonádový Joe, Kdo chce zabít Jessii? nebo Pane, vy jste vdova! Prorazila i za oceánem a to byl velký úspěch. V Americe si také našla oba dva manžely, ale ani s jedním nevydržela a dvakrát se rozváděla.

V současnosti jí prý muži nechybí a žít by s žádným nechtěla. A to i přesto, že se po jejím boku muži stále objevují a o jejich přízeň nemá nouzi.

„Žiju sama. Chlapa v domácnosti už ale nechci, jinak ale jo. Žít s chlapem, to je jen pro mladé,“ sdělila dál v rozhovoru.

Velkou oporou je pro ni dcera Sabrina, která se živí jako stylistka a kostymérka filmových hvězd. Žije v Americe a za matkou se vrací, když má volno v práci. „Vždycky, když dotočí film. Tak dvakrát, třikrát do roka. Teď měla ještě něco dělat s Angelinou, ale v Africe byly nějaké problémy, tak se netočí a dcera jede za mnou. A bude to docela legrace, protože v tu samou dobu, co Sabrina, přijede i sestra z Německa, tak budeme takové tři grácie v Praze,“ svěřila se Schoberová.

S dcerou jezdí i na společné dovolené. Letos se chystají do Švýcarska. V minulosti spolu zavítaly třeba do Keni, ale tam už se teď Olga bojí jezdit. Někdy se najde čas i na návštěvu Beverly Hills, kde má Olga svou vlastní vilu.

Olga Schoberová byla první Češka na titulní straně Playboye (březen 1964).

Schoberové si jako první všiml režisér Antonín Kachlík a obsadil ji do vedlejší role své hudební komedie s Jiřími Suchým a Šlitrem Bylo nás deset (1963).

Blonďatou herečku proslavila ale zejména role arizonského poupátka Winnifred z filmu Limonádový Joe aneb Koňská opera (1964) a také role Jessie, komiksového sexy přeludu ve Vorlíčkově sci-fi komedii Kdo chce zabít Jessii? (1966).

Po úspěchu Limonádového Joea ji začal Filmexport s úspěchem nabízet do zahraničí. V roce 1964 si ji k focení pro slavný časopis Playboy vybral sám Hugh Heffner. Mezi její české lásky patřili kreslíř Kája Saudek, psychiatr Miloslav Plzák či režisér Juraj Jakubisko.

Posléze se Olga dostala do Hollywoodu díky americkému herci Bradu Harrisovi, který ji přivedl do Hollywoodu. Olga si dala jméno Olly Schober a začala se objevovat po boku velikánů typu Klause Kinského, Anthonyho Quinna a dalších. Na kontě má asi pětadvacet filmů a většina vznikla právě v Hollywoodu.



Posledním filmem Schoberové se stal dobrodružný česko-bulharský snímek Vrak z roku 1983. A tak stejně jako její předobraz Brigitte Bardotová na plátně nikdy nezestárla a zůstala symbolem přirozené a smyslné krásy uctívané v 60. letech. V posledních letech nestojí o publicitu a ve společnosti se moc neukazuje.