„Česká Bardotka“ Schoberová slaví 75. Herečka na plátně nikdy nezestárla

0:02 , aktualizováno 0:02

Olga Schoberová patřila mezi nejslavnější filmové sexsymboly 60. let. Pro svou krásu byla často srovnávána s Brigitte Bardotovou nebo Ursulou Andressovou. Stačilo pár filmů, aby blondýnka navždy vstoupila do mužských snů a dotáhla to až do Hollywoodu. Někdejší dívka Playboye slaví 15. března 75. narozeniny.