Mám dobrou zprávu, Jiří je doma s námi, prozradila Olga Menzelová

„Nebudu dlouho mluvit, ale musím vám říci dobrou zprávu, že Jiří je doma s námi,“ řekla Olga Menzelová, která s dcerami Annou (9) a Evou (3) za režiséra přebrala ocenění v anketě o Mistra zábavního umění.

Jiří Menzel, který patří k největším postavám české kinematografie, v listopadu 2017 prodělal náročnou operaci hlavy. Podle manželky šlo o komplikace po těžké meningitidě.

Pro Magazín DNES uvedla, že režisér se nakazil meningokokem nejspíš z klimatizace někde v letadle, když v Košicích připravoval operu Falstaff. Režisér pak i s dalšími komplikacemi 20. listopadu skončil ve střešovické nemocnici.

„Je to nemoc teenagerů a ani pro mladého člověka není snadné nákazu zvládnout. Byla to obrovská smůla. Lékaři ho léčili silnými antibiotiky. K tomu dostal ještě zánět středouší, který mu operovali,“ řekla Menzelová.

Režisér vystřídal několik zdravotnických a rehabilitačních zařízení. Léčil se v Malvazinkách, v Berouně a dolním Posázaví.

Mistři zábavného umění

O cenách Mistr zábavného umění, kterou obdržel i Jiří Menzel, rozhodlo kolegium přibližně 250 umělců. Ocenění se předávala v neděli v Divadle Perštýn.

„Je to pro mě velká čest. Toto není o přízni diváků a posluchačů, které si užívám už řadu let, ale o tom, že hlasy dávají kolegové z kumštu. A skvělé je i to, že mě toto ocenění předával Karel Gott, který ho získal před dvěma lety. Jsme dlouholetí přátelé a hodně jsme toho spolu zažili a užili a doufám, že nás ještě hodně společných setkání čeká,“ nechala se slyšet Jiřina Bohdalová, kterou uvedli do Síně slávy.

„Já jsem dostal toto ocenění před dvěma lety, asi proto, že jsem postarší, takže si museli organizátoři pospíšit. Dneska uvádím Jiřinu do Síně slávy a i já si toho cením a věřím, že nás bude ještě hodně dlouho těšit jak v divadle, tak i ve filmu,“ s úsměvem prohlásil Karel Gott.

Jiřina Bohdalová a Karel Gott na vyhlášení výsledků ankety o Mistra zábavního umění (14. října 2018)

V kategorii zpěváků vyhrál Václav Neckář, zpěvaček Jitka Molavcová. Hudebním skladatelem roku se stal Jaroslav Uhlíř, hudebním aranžérem Jiří Škorpík a textařem Eduard Krečmar. Titul Entertainer (bavič) roku si odnesl Jiří Korn.

Vedle titulů Mistr zábavy od kolegia byly uděleny ještě další ceny. Herecká asociace ocenila Bolka Polívku, Konfederace umění a kultury Lukáše Pavláska. Marie Formáčková vyhrála cenu Obce spisovatelů ČR a ocenění od pořádajícího uměleckého sdružení ARTES převzal Josef Laufer.

Dcery jsou pro Jiřího nejlepší terapie, přiznala v červnu Menzelová