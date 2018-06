Olga Menzelová utajila druhé těhotenství i porod. Narodila se jí dcera

„Mohu potvrdit, že se manželům Menzelovým narodila krásná a zdravá dcera,“ řekla Revue iDNES.cz spolupracovnice Olgy Menzelové Hana Tietze.



Olga Menzelová, která si Jiřího Menzela (76) vzala v roce 2004, má už dceru Annu Karolínu (6). Jejím biologickým otcem je však režisér Jaroslav Brabec. Kdo je otcem jejího druhého dítěte, není jasné.

Jiří Menzel v listopadu přiznal, že ho mrzí, že nikdy nechtěl být rodičem. Za nevlastní dceru Aničku je prý moc vděčný.

„Já jsem děti nechtěl, nějak mi to bylo cizí. Teď mě to mrzí, že jsem na to přišel až tak pozdě. Je to moje pitomost a děkuji Olince, že mě vlastně napravila,“ řekl Menzel (více zde).

Menzelové se podařilo těhotenství utajit. Na společenských akcích koncem roku nosila volné oblečení. Začátkem ledna ji ale vyfotili s těhotenským břichem, které už nešlo zamaskovat. Producentka zprávy o těhotenství, porodu a otci dítěte zatím nekomentovala.