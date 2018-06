Chtěla bych ještě trojčata, překvapila Menzelovou starší dcera

„Evičku vozím v kočárku a hlídám ji, aby se nepřekulila. Chtěla bych mít ještě tři sourozence, nejlépe najednou. S mámou, psem a mladším sourozencem bychom se o ně starali,“ řekla Anička Menzelová.

„Je velká pomocnice, co říkala, je pravda. Pomůže, na Evičku nežárlí. Chodí do školky, takže mít dvě děti je docela pohoda. Nevnímám to tak, že bych šílela, že bych druhé dítě považovala za velkou zátěž. Zatím to tak není,“ přiznala Olga Menzelová.

Anička si sestřičku přála víc než bratříčka. „Když se dozvěděla, že to bude holčička, měla vtipný komentář a říkala: Maminko, to je tak dobře, že je to holčička. S chlapama jsou samé potíže!“ prozradila producentka.

Menzlová říká, že je s dcerami šťastná a jsou spolu pořád. Dokonce často všechny tři spí v jedné posteli.

„Ale samozřejmě mám chvíle, kdy si můžu jít třeba zacvičit a trošku se o sebe postarat. Myslím, že když je máma odpočatá, je schopná se dětem víc věnovat a není nervózní. Je to prostě lepší. Ten čas s dětmi je stoprocentně strávený. Takže se snažím,“ prohlásila.

„Vychovávám děti tak, jak vychovávali doma mě, jak jsem to viděla. Moc nečtu knížky, protože na to nemám čas. Je to určitá rovina kamarádství a autority. Myslím si, že to musí být vyvážené a snad se nám to daří.“

Podle Menzelové se s druhým dítětem změnil její přístup k rodičovství. S Aničkou byla prý v mnoha věcech úzkostlivá a bála se s ní chodit brzy mezi lidi, nebo vůbec jet tramvají.

„Teď s tím problém nemám. Člověk všechno bere mnohem víc v pohodě. Je to celkově lepší,“ řekla dvojnásobná matka.