Když Olga poručí, nesmím odporovat, říká o cvičení Jiří Menzel

Jak si udržujete postavu? Máte jí snad ještě lepší, než před dětmi.

Menzelová: Já to už nevnímám. Jediné, na čem to poznám, není váha, ale oblečení. Je pravda, že jsme teď strávili dva měsíce u moře, takže jsme s děvčaty plavaly a jezdily na kole, těch sportovních aktivit bylo dost. Dám na pocit a teď se cítím moc dobře, takže možné to je. Pohyb je pro mě absolutně svébytnou součástí. Já bez sportu nemůžu být, protože jsem zvyklá odmala sportovat a je to pro mě taková pozitivní droga.

To vy jste přesvědčila svého muže, aby chodil cvičit, nebo to bylo i z jeho iniciativy, že by chtěl být v dobré kondici?

Menzelová: Jirka poslouchá a říká, že poroučím, ale já za to nemůžu. Ono je strašně důležité, aby se člověk udržoval v nějaké kondici, protože to, co nám drží tělo, jsou kosti, ale ty musí být obalené svaly. A když tam ty svaly nejsou, tak pak se člověku dějí různé věci a je to škoda. Myslím, že je to v řadě případů zbytečné. Ne nadarmo se říká, že duševno je propojeno s fyzičnem. Navíc vidím, že když Jirka cvičí, tak se cítí dobře i psychicky, což je pro jeho práci důležité. Chodíme cvičit k Radkovi Pajičovi a Jirka je pilnější než já. Chodí třikrát týdně. Myslím, že mu to hodně svědčí, takže si kolikrát říkám, jak v jeho věku budu vypadat já. Bojím se to domýšlet.

Menzel: To víte, když Olga poručí, nesmím odporovat. Je to přeci jen žena. Ale přes prázdniny jsem tu nebyl, takže teď zase začínám. Jsme domluvení na dvou hodinách týdně. Snažím se zhubnout nějaké kilečko a být v kondici. Nebo spíš aby člověk nebyl až tak zchátralý. Je pravda, že mi to dělá dobře.

Aby vás manžel nedohnal. Brzy bude vypadat jako mladík, když je tak poctivý.

Menzel: Já bych to tak s tou poctivostí nepřeháněl. Snažím se docházet pravidelně, ale někdy kvůli práci či doktorům to musím odříct. Jak říkáte - omládnul bych pak až moc.

Menzelová: Znáte ten film Muži nestárnou? U těch chlapů je to děsně nespravedlivé, protože leckteří zrají jako víno, kdežto my ženy se musíme čím dál víc snažit. Tak to je. Taková nespravedlnost...

Je lepíš chodit cvičit pod dohledem trenéra? Člověk pak nemá tendence třeba nepřijít.

Menzelová: I to je důvod. Nás teď čeká společně ještě taková další akce, což je v pátek a v sobotu. Zacvičíme si na největším kosmetickém veletrhu Interbeauty Prague v Holešovicích. S trenérem Radkem budeme cvičit na veřejnosti. Trošku se toho bojím, protože nejsem moc zvyklá se producírovat před lidmi, nedělá mi to úplně dobře, ale Radek tvrdí, že to k něčemu bude, tak doufejme, že jo.

Menzel: Já naštěstí nemusím. Ještě bych lidem vzal dech, v jaké jsem ve svém věku v kondici.

Dcery vám asi také dávají hodně zabrat?

Menzelová: Evičce je rok a půl, ale musím říct, že je velmi fyzicky zdatná. Teď máme doma takovou malou hrazdu, na kterou ona dosáhne, a u toho, co na ní předvádí, zůstává rozum stát. Udělá téměř výmyk, zvedne nožičky až úplně nahoru k hlavě, točí se na tom... Takže holky mají sport rády obě a my je k tomu vedeme, protože sport je dobrý jak pro charakter, tak pro tu fyzickou schránku.

Teď je trendem běhání. Patříte mezi lidi, co mají rádi tento sport?

Menzelová: Je pravda, že na to nemám moc času, protože kolikrát nemám pro holky hlídání a Evička není ještě tak veliká, abych je mohla opustit a jít si někam zaběhat třeba pět deset kilometrů. Takže běhání je teď v takovém útlumu. Baví mě to, ale nejsem až takový fanatik. Nejraději vyhledávám aktivity, které můžeme provozovat s děvčaty, což je kolo, plavání.

Jak zvládáte rodinu a práci, když máte tolik aktivit?

Menzelová: Já vždycky říkám, že jaké si to člověk udělá, takové to má. Opravdu si tu nebudu na nic stěžovat. Netvrdím, že toho mám málo, ale byla to má volba, takže pracuji kolikrát po nocích do jedné, do dvou do rána. Na spánek mi nezbývá moc času, takže se to vždycky po víkendech snažím dohnat, když to jde. Mně to asi vyhovuje. Já si moc nedovedu představit, že bych byla ten typ, který by třeba neměl co dělat. Třeba až budu v důchodu, možná bude víc odpočinku, ale to zase budou vnoučata, takže to taky asi nepůjde.

Jiří a Olga Menzelovi

Menzel: To já si zase odpočinu rád. Musím nahnat spánek právě za Olgu. Jinak holky dají zabrat, i když se o ně hlavně stará žena. To jsou skřečkové, i ta malá, to je neuvěřitelný živel. Já se před těma holkama stydím za to, jak se hýbou a já jim nestačím.

Sílu určitě naberete v posilovně. Co je vlastně obsahem vašeho tréninku?

Menzel: Tam jsou hlavně stroje, které mi pomáhají to všechno, co ve mně je, oživit. Tělo protahuji a někdy i posiluji. Ty vibrace na power plate mi nevadí. Nepříjemné je vůbec to, že musím cvičit. Ono vstát a vydat se do posilovny není těžké, ale potom, když jsem tady, to je těžké.

Menzelová: Jirka se podceňuje. Jak říkám, je mnohem poctivější a pilnější než já.

Takže radíte všem vrstevníkům, aby nezaháleli, neleželi na gauči, nestěžovali si a naopak se vydali cvičit?

Menzel: Ne. Ať se válejí, flákají, ať já mezi nimi vypadám líp. Prostě chci být ještě aspoň trochu živý. To je všecko.