Dcera mě kritizuje za velký zadek, přiznala Olga Menzelová

Je pro vás těžké skloubit péči o děti s kariérou?

Nezvolila bych slovo kariéra, spíše uživení se. Určitě je dobré přijímat pomoc od druhých, ať už od rodiny či přátel. Kdybych byla na péči o dcery opravdu sama, tak bych pracovat nemohla.

Dá se vůbec se dvěma dětmi odpočívat?

Jde to dost těžko. Jsem unavená a užívám si každé chvilky pro sebe. Třeba teď jsem si zašla ke kadeřníkovi a při foukání vlasů usnula. Opravdu musím říct, jsem teď velmi unavená, protože dvě děti jsou záběr, což asi každá maminka potvrdí. A s prací je to dvojnásobná únava.

Vyšetříte si doma někdy alespoň dvě hodinky klidu jen sama pro sebe?

Doma nikdy nemám dvě hodiny sama pro sebe. Je pravda, že jsem chtěla na vaši otázku spíš reagovat, že čas mám, když děti spí, ale nebudu ošklivá. Holky jsou opravdu strašně fajn, Evička je stejně živá jak Anča a já jsem s nimi moc šťastná. Snažím se být doma, co to jen jde. U Aničky to moc nešlo, chodila jsem na denní studium do školy, ale teď mohu hodně věcí ovlivnit. Anička už chodí do školy a je škoda promrhat chvíle, který už se nevrátí. Teď si to opravdu užívám.

Máte doma zavedený nějaký režim, který dodržujete?

Určovat režim dětem je pro mě stejně těžké jako ho určovat sama sobě. Já jsem totiž povahou velký chaotik. Mám ráda pohodu, proto se příliš nezabývám systémem a neřeším blbosti. Snažím si věci spíše rychle usnadňovat než dlouze organizovat.

Olga Menzelová a její dcera Eva Maria (21. listopadu 2015)

Jak vůbec Anička sestru přijala? Těšila se na ni?

Anča je bezvadná ségra a Evičku opečovává, stará se o ní. Evík si zase nenechá nic moc líbit, není to taková ta oblékací panenka. Holky se rády honí po bytě a začíná to být zajímavý, protože Evičce je sice rok a tři měsíce, ale začínají být parťačky.

Těšíte se, až budete podnikat dámské výlety? Jen vy a holky?

To už se vlastně děje s Aničkou. Dovedeme si užít společné chvíle jen spolu. Brzy přibereme i Evičku. Těším se, až budou holky dospělé a my vyrazíme na dámskou jízdu. Bude to mít jedinou nevýhodu, že už budu stará, tak na to se zase tolik netěším. Ale představa, jak společně vybíráme boty a vzájemně si je pak půjčujeme, je moc pěkná. Anča už mi boty bere teď a chodí v nich doma po bytě. Když na ni koukám, pomalu a nebezpečně do nich dorůstá a mě to zažíná bolet.

Radí vám Anička, jak o sebe máte pečovat?

Anča má především neuvěřitelné komentáře k mojí postavě. Třeba mě plácne přes zadek, já nadskočím a ona mi na to řekne, co prý dělám, že to nemohu přeci cítit, když mám tak tlustej zadek. Já se tomu vždycky musím smát a říkám si, ještě že mám v pořádku sebevědomí, protože Anička mi v tomto dává velkej kouř. Jak to doopravdy myslí, to nevím, ale každopádně je vůči mě velmi kritická.