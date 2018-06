Olga Lounová z Ošklivky Katky: Doma máme občas Itálii

"Nesu odchod docela hodně těžce, protože se mi bude hodně stýskat. Byla tam výborná parta. Nejblíž jsme si byly s Míšou Horkou, ona byla první člověk, kterého jsem v Praze potkala, a já jsem pro ní tady byla taky první člověk," řekla iDNES.cz Lounová, která se s postavou hloupé Patricie příliš neztotožňuje. "Myslím, že si nejsme podobné, ale snažila jsem do ní vžít a najít v ní ženskou v nesnázích a ženskou, která neví, co se sebou," uvedla Lounová.

Herečka na další zajímavou hereckou příležitost teprve čeká. Jak ale sama přiznala, obává se, že jí role hloupé blondýny zůstane už napořád. "Hrozně se bojím, že se se mnou tahle role potáhne dál. Někteří lidé se ke mně tak někdy chovají. První, na co se mě ptají, je, jestli jsem opravdu taková. Já jsem vždycky hrála mrchy, ale teď, když jsem navíc hrála nesympatickou, hloupou a blonďatou mrchu, tak to asi bude těžký překonat," postěžovala si Lounová.

Po skončení seriálu Ošklivka Katka se Lounová opět vrátila ke své původní profesi, což je zpívání. Jak říká, považuje se spíše za zpěvačku, mimo jiné proto, že vystudovala konzervatoř, kde si vybrala obor muzikálový zpěv. V současnosti chystá svoji první desku, se kterou jí pomáhá její přítel Markus, kytarista z kapely zpěvačky Ewy Farné.

V minulosti se v bulváru dokonce objevily spekulace o údajném poměru Farné a jejího kytaristy, Lounová si však podobné dezinformace nepřipouští. "Stavím se k tomu v pohodě, o mně se taky říkalo, že jsem měla různé vztahy. Vím, jak to v kapele funguje, že kluci jsou pro Ewu jako bráchové. A i kdyby se Ewě Markus líbil, tak se nedivím, protože je to puberťačka a on se puberťačkám líbí. Ale určitě se mezi nimi nic zvláštního neděje," tvrdí Lounová.

I když s přítelem žijí ve spokojeném vztahu, do svatby ani do rodiny se zatím příliš nehrnou. "Žijeme spolu hodně dlouho, budujeme si spolu naše hnízdečko a zatím nám to tak stačí," přiznala Lounová a prozradila také recept na fungující vztah. "Být si vzácní, pořád něco nového vymýšlet, snažit se toho druhého občas překvapit. Záleží také na tom, aby žena měla pro chlapa různé role, doma hospodyňka, v posteli dračice a ve společnosti reprezentativní manželka, jak se říká. Markus navíc ví, že ve mně má oporu a nedělám scény. I když jsme někdy pěkná Itálie, někdy žárlím, občas se něco rozbije... prostě umělci," přiznala se smíchem Lounová.