Lounová chce radit stagnujícím umělcům, lidem na internetu je k smíchu

„Proniknete do tajemství českých vod. Dozvíte se, jak to skutečně u nás funguje. Jaké kroky potřebujete udělat k tomu, abyste se prosadili? Máte talent a nevíte co s ním? Jaký je další krok váš nebo vašeho dítěte? Pro umělce kteří zpívají, hrají, režírují, produkují, editují, píší. Olga prozradí mnoho bodů, o kterých jste ani netušili, že se musí udělat,“ píše se v pozvánce na seminář, který zpěvačka nabízí za cenu 1 600 korun.

Po vytvoření události na Facebooku se na seminář za pár hodin přihlásilo přes tisíc lidí. Na stránce se ale lidé hned začali bavit na účet zpěvačky. Mezi tazateli je například starší syn Josefa Rychtáře, který se ptá na možnost splátek. Další se zase zajímají o studentské slevy či způsob garantovaného vrácení peněz v případě, že seminář stagnujícímu umělci nic nového nepřinese.

„Doporučujete souložit s producentem pouze před natáčením, při natáčení nebo i po natáčení? Ptám se kvůli neteři, chci aby z ní byla hvězda, něco jako Liz Taylor, nechci aby skončila na gauči u Rosenberga, chápete, rodina, pověst a tak... Děkuji za zkušené rady,“ napsal Kuba Vích.

„Dobrý den, rád bych byl umělec, ale zatím nevím, na jakou oblast se specializovat. Myslíte, že mohu najít odpověď na vašem semináři? Pokud jde o zmiňované „body, které jsme ani netušili, že se musí dělat“, mohou takové body dělat i muži, nebo se to v tomto případě týká jen aspirujících umělkyň?“ ptá se Marek Svoboda.

Zpěvačka na dotazy nereagovala a událost raději úplně zrušila.

Olga Lounová, vlastním jménem Pytlounová, je česká zpěvačka, skladatelka, herečka a také závodnice rallye. Hrála v seriálech Ošklivka Katka a Vyprávěj. Účinkuje v muzikálech Mamma Mia! a Mýdlový princ. Mezi její známější písně patří K Výškám, Gynekolog amatér a Láska v housce, kterou nazpívala se svým tehdejším přítelem Xindlem X. V roce 2012 pro sebe a Karla Gotta napsala píseň Dál za obzor.

Zpěvačka na koncertech často předvádí akrobatická čísla, v minulosti totiž trénovala závěsnou akrobacii na šálách a hrazdě a tanec u tyče. Věnuje se také sportovnímu a mentálnímu koučinku.

