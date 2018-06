VIDEO: Zmlácená zpěvačka Olga Lounová přiznala nešťastnou lásku

Olga Lounová momentálně pracuje na nové desce a ve velkém spolupracuje se zahraničními autory. Do Spojených států tak letos vycestovala už podruhé, tentokrát bohužel s nepříjemnými následky.

"V Los Angeles jsem byla už v dubnu, teď zase, byla jsem tam hlavně za prací. Vyrazila jsem si na místní koncert, kde jsem následně přišla o kabelku. Dotyčné slečny mě napadly, což nebylo příjemné, ale jsem holka krev a mlíko a nechtěla jsem se dát. Místní mě varovali, že tady odevzdají a odcházejí pryč, já ne. Odnesla to pusa a osobní věci, ale klíče od auta jsem naštěstí měla u sebe, takže jsem aspoň mohla odjet," vylíčila na kameru iDNES.cz Lounová.

Podobný incident řešila vůbec poprvé. "Žila jsem tři měsíce v New Yorku, měsíc třeba na Bali, nikdy se mi nic nestalo, takže tohle byl první incident. A kdybych se neprala, přišla bych jen o ty osobní věci."

Možná by bylo vše jinak, kdyby zpěvačku doprovázel partner, ale žádný takový není. Respektive k jednomu muži chová velké sympatie, ale výsledkem je nešťastná láska.

"Jsem single, nikdo v mém životě není. Láska chybí a zájemců je asi taky dost, ale člověk má to srdce jenom jedno. A jestli je to nešťastná láska? Dá se to tak říct," doplnila s tím, že trápení s láskou zahání právě prací.

"Pracuji na nové desce. Chci, aby to zase bylo o level výš, takže spolupracuji nejem s týmem v Česku, ale i v zahraničí, třeba s autorkou ze Švédka, která psala písničky pro Jennifer Lopez. Vytvářím toho hodně, abych vybrala ty nejlepší skladby," uzavřela zpěvačka.