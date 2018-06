Šokující fotografie Olgy Lounové: pózuje se srdcem vepře v ruce

"Nápad s optickým klamem rentgenového snímku a vyrvaného srdce jsme daly dohromady s mou manažerkou, přišlo nám to jako nádherná dvojsmyslná hříčka," řekla iDNES.cz Olga Lounová, podle níž fotografie korespondují s turné, které má název Optický klam.

"Nejen, že nabízím své srdce divákovi, ale zároveň představuju člověka, který si rve srdce i pro lásku. A přesto, že ho někdo zraní, roztrhá na cucky nebo rozdupe, měl by ho umět znovu celé nabídnout," objasňuje zpěvačka.

Focení nevšedních snímků se ujala fotografka Monika Navrátilová, malování těla se pak profesionální maskér David Šesták. Samotné Lounové se průběh focení líbil, a to i přesto, že srdce vepře držela v ruce poprvé. Vadil jí snad jen všudypřítomný zápach.

"Držet prasečí srdce, které po celém dni zrovna nevonělo, nebylo až tak příjemné, zajímavá je ale jeho podobnost k lidskému srdci. Jako bych držela srdce někoho, komu jsem ho vyrvala právě z hrudi," doplnila se smíchem Olga Lounová, milující poněkud černý humor.

Olga Lounová si vylepšila vlasy i s maminkou

Součástí kampaně je i změna zpěvaččiny vizáže, která by měla být drsnější než dosud. "Chtěla jsem svým vlasům navrátit jejich přirozenou divokost, s jakou mi rostou, jen s délkou jsem nebyla spokojená, proto jsem si sehnala vlasy stejně kudrnaté, jako mám, a pomocí termospojů jsem si je nechala prodloužit. Do změny se mnou šla i maminka, která tím omládla o deset let," uzavřela Lounová, jež na miniturné v Praze, Brně a Ostravě vyrazí letos v listopadu.

Líbí se vám fotografie Olgy Lounové?