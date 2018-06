VIDEO: Lounová předvedla song věnovaný zpěvačce, co jí přebrala kluka

"S Marcusem jsme měli sedm let vztah. Je to skvělý muzikant, byli jsme na stejné vlně i duchovně, on je poměrně duchovně založený člověk," řekla Lounová.

Po Tranovi začala randit s Ondřejem Ládkem alias Xindlem X a ten je právě autorem písně pojednávající o rozchodu s Tranem.

"Jmenuje se Šunt a je to věnované holce, která mi přebrala kluka. Tu písničku napsal Xindl X a šel se za to pak té zpěvačce omluvit," prozradila Lounová a kousek v show zazpívala, takže bylo jasné, o kterou zpěvačku šlo.

S Xindlem se Olga rozešla v roce 2011 a od té doby je kolem jejího partnerského života ticho. Sama o soukromí nerada mluví a říká, že bude zveřejňovat až zprávu o svatbě.

V show Drzá Diana ale přece jen připustila, že se rýsuje něco mezi ní a pětadvacetiletým rapperem Markem Kaletou alias Revoltou, s nímž natočila společnou píseň i klip. "Poznáváme se," řekla Lounová. Celý rozhovor odvysílá televize Óčko v pátek ve 21:10.