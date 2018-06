Zpěvačka Lounová se může stát moderátorkou sportovních zpráv na ČT

"Nabídku jsem dostala a jsem za ni ráda. Sama jsem aktivní sportovkyně. Letos dokonce jedu jako řidička Renaultu Clio sport malé mistrovství ČR v rallye. Dále to bohužel nemohu komentovat," řekla Revue iDNES.cz Lounová.

Server Médiář.cz měl možnost nahlédnout do jednoho z rozpisů konkurzu na moderátorské posty. Podle jeho informací chce ČT do vysílání nasadit místo dosavadních moderátorských dvojic pouze jednoho moderátora.

Tvářemi Událostí se mají šanci stát například Jakub Železný, Marcela Augustová nebo Lukáš Dolanský. Uvádět sportovní zpravodajství mohou kromě Olgy Lounové akrobatický lyžař Aleš Valenta, ale i stávající moderátoři, jako jsou Vojtěch Bernatský nebo Barbora Černošková.

Aleš Valenta

"Máme vnitřní plán, ale jeho podrobnosti prozrazovat nebudeme. Jediné, co mohu v tuto chvíli říct, je to, že moderátory pro nové Události skutečně vybíráme. V první řadě je u nich kladen důraz na profesionální kvality a předpoklady, které by měli mít," řekla mluvčí ČT Michaela Fričová.

Nová podoba zpravodajské relace Události a sportovní relace Branky, body, vteřiny by měla být spuštěna na jaře letošního roku.