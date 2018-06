Bondgirl Olga Kurylenko je už měsíc matkou, narození syna tajila

Kráska z bondovky Quantum of Solace přivedla na svět prvorozeného potomka 3. října a s přítelem Maxem Benitzem mu dali jméno Alexander Max Horatio.

Ukrajinská modelka se s bývalým hercem, který se v současnosti živí jako novinář a publicista, na veřejnosti příliš neukazuje.

Porod dítěte dvojice oznámila v deníku The Times v rubrice Svatby, porody a úmrtí. „Oba dva jsou velice šťastní,“ potvrdila mluvčí herečky.

Olga Kurylenko byla dvakrát vdaná, poprvé za francouzského módního fotografa Cedrika van Mola a podruhé za amerického podnikatele Damiana Gabriella.

Maxe Benitze, který si zahrál třeba ve filmu Master and Commander, si zatím nevzala. Po dítěti ale toužila už dva roky. „Jsem teď ve stadiu, kdy bych chtěla děti. Nikdy jsem nechtěla rodinu nebo dítě. Před třicítkou mě to ani nenapadlo. Ale teď chci,“ řekla v roce 2013 pro New York Daily News.