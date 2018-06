Po dlouhé nemoci zemřela moderátorka Olga Čuříková

Čuříková, která se narodila 30. prosince 1932, vystudovala gymnázium a začala spolupracovat s rozhlasem. Už v dětství byla členkou Dismanova rozhlasového souboru.

Na přelomu 50. a 60. let se začala objevovat na obrazovce. V někdejší Československé televizi po mnoho let uváděla pravidelný pořad pro mládež Vlaštovka. Známá byla i z účinkování v soutěžním pořadu Pokus pro dva, který moderovala na přelomu 60. a 70. let společně s Eduardem Hrubešem.



Jiří Pleskot

V roce 1972 Čuříková musela z politických důvodů z Československé televize odejít. Až do roku 1990 pak působila jako konferenciérka a moderátorka v pražském Divadle hudby, kde uváděla pořady Lyry Pragensis. Na televizní obrazovky se vrátila moderováním pořadu pro seniory Barvy života.

„Osmičky jsou v mém životě důležité: rok 1938, 1958 i nešťastný rok 1968, který určil moje další nedobrovolné směřování,“ uvedla Čuříková v jednom z rozhovorů.

S oblibou připomínala heslo svého tatínka, který tvrdil, že pohyb je život, zastavení smrt. Tahle filozofie jí byla vlastní, i když si v posledních letech trošku upravila Tyršovo rčení „ve zdravém těle zdravý duch“. Uváděla ho v obráceném gardu - nemáte-li zdravého ducha, neposlouchá vás ani tělo.

Jejím manželem byl herec Jiří Pleskot, který byl předtím ženatý s Jiřinou Jiráskovu. Tu ale opustil po hereččině románku s kolegou Jiřím Valou.