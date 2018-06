Je příjemné dát si od herectví pauzu a odpočinout si, míní Navrátil

Chvíli jako by se po něm na českých plátnech slehla zem, ale nyní Oldřich Navrátil hraje hned ve dvou filmech, které jsou momentálně v kinech. Jedním z nich je pohádka Čertoviny a druhým komedie z lyžařského prostředí Špindl. „To hraní je v takových vlnách, kdy člověk hraje a pak má prostě nějakou delší pauzu. Někteří, co jsou na vrcholu té sinusoidy, tak jim to leze do hlavy a pak se hrozně diví,“ směje se herec.

On sám prý takový problém nikdy neměl. Sláva mu do hlavy rozhodně nestoupla a nikdy neměl problém s tím, že by ho nedostatek rolí trápil. „Když máte za zády nějaké peníze, tak je velmi příjemné si dát od herectví pauzu a odpočinout si,“ vysvětlil.

Ani žádná velká přání a sny se u Oldřicha Navrátila nekonají. Jak sám říká, je opravdu spokojený. „Žije se mi dobře. Mám krásnou dceru, krásnou manželku, která je hodná a pracovitá. Já jsem moc spokojený v životě a vždycky jsem byl,“ prohlásil.

S druhou manželkou Monikou je herec už deset let a se smíchem popisuje, že ji určitě nesbalil na peníze a slávu, ale na svůj neodolatelný charakter. Kde se spolu potkali, nechtěl prozradit, ale Monika prý rozhodně věděla, že je hercem. „Ta určitě věděla, kdo jsem, protože už jsem byl celkem známý. Je to moje druhá a doufám poslední žena,“ dodal.