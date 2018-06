Oldřich Kaiser se dožil pamětní desky

Autorem polobusty je výtvarník filmu Žralok v hlavě Jan Novotný, který mimo jiné spolupracoval s Bohdanem Slámou na Divokých včelách a teď s ním točí snímek Štěstí.

Kaiser se zúčastnil slavnostního aktu odhalení, který provedla Ivana Kučerová, starostka Prahy 7, a k mnoha projevům, které při té příležitosti zazněly, přidal i svůj vlastní. Četl ho z papíru a oslavil v něm v nadsázce sám sebe. Opodál celou slávu sledoval jeho kolega a věrný přítel Jiří Lábus.

"Dlouho jsme hledali byt v přízemí, který by vyhovoval požadavkům filmu. Dokonce jsme uvažovali, že ho postavíme v ateliéru, což by se nám trošku prodražilo, až jednoho dne byla paní režisérka Maria Procházková na obědě u Kaisera a domluvili se, že to natočí u něj," tvrdí producent snímku Vratislav Šlajer. Adresa pak byla nešťastnou náhodou zveřejněna v novinách a od té doby prý herec neměl klid, proto se po skončení natáčení z bytu odstěhoval.

Žralok v hlavě je příběh podivína (Oldřich Kaiser), který ze svého přízemního bytu navazuje kontakt s lidmi na ulici. Někteří ho ignorují, jiní ho mají rádi. Jeho život se změní ve chvíli, kdy pozná jistou dámu (Jana Krausová). Film bude mít premiéru 6. ledna příštího roku.