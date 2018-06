Olda Říha: "Rokenrol a rodina, žádný problém!"

"Chci, aby si samy přišly na to, co chtějí v životě dělat, a samy se k tomu propracovaly, jako já. Rád jim poskytnu veškeré zázemí a poradím jim. Určitě ale nevezmu Barču, nepřivedu ji někam s tím, že to je moje dcera, udělejte z ní hvězdu. To bych nikdy neudělal a vím, že moje dcery by to po mně nikdy ani nechtěly," tvrdí rocker.

Přestože kromě muziky zajišťuje i veškerou produkci Katapultu, nemá Olda problém stihnout práci i rodinu. Vytvořil si funkční systém, kterého se drží. "Funguje to jednoduše tak, že od devíti ráno do tří odpoledne jsem de facto úředník, od tří do šesti večer rodič, od šesti do desíti muzikant, od desíti do půlnoci hraju squash, pak si dám do dvou do rána kulečník, pak jdu spát a další den zase nanovo.

Jsou samozřejmě situace, třeba když se nahrává nová deska, kdy musí jít všechno stranou a člověk je měsíc zavřený ve studiu," konstatuje.

Nevyhýbá se ani domácím pracím. Ty však mají s manželkou rozdělené: "Ona dělá ty klasické, jako praní, vaření, úklid, já jsem takový údržbář."

Vzhledem k tomu, že se původně vyučil opravářem výtahů, nedělá Říhovi žádná manuální práce potíže. "Na baráku nebo na autě si zvládnu udělat všechno sám, i když poslední dobou na to nemám moc času, takže to řeším tak, že si na to najímám lidi," přiznává.

"Je to až zvláštní, že se Katapult stal takovou legendou, protože my jsme nikdy neměli žádný skandály. Nefetovali jsme, ani jsme netrhali kytky v parku, aby nás zavřeli, nebo tak něco," zamýšlí se Říha nad dosavadním účinkováním skupiny na české hudební scéně