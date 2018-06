Oksana z BB: Do kalhotek mi nelez!

Události kolem Oksany se probíraly už od samého rána.

Jediná "ranní" ptáčata, Milan a Stefanie, prodrbala na zahradě pěkně popořadě všechny spolubydlící. "Ona ti řekne takový stupidity. A teď si říkáš, tak dělá si prd... nebo je fakt tak blbá?" vychrlil ze sebe Milan.

Stefanie nasadila hlavně na Davida: "Ten je úplně blbej. Von furt mekotal nějaký věci. Hlavně motal, že si stejně myslí, že jsem kluk. Tak to je přece daná věc samozřejmě." A nezapomněla na pořádek: "Mě jediný co tady ser... vod tý neděle, tak je ten bordel!"

To už ale z úlu začaly vylétat další včeličky a chystaly se na další akrobatická čísla, která jim Bratr uchystal. Při nacvičování s hůlkami se strhla ostrá hádka. Na Oksanu vystartovali Filip, Milan a Markéta, že nikomu vůbec nepomáhá. Vzduchem létala slova, za která by se nestyděl snad jen dlaždič. "Nes.... mě už. Zas stojíš a čumíš akorát na někoho." hulákal Filip.

Markéta rozladěná tím, že jí žonglování s hůlkami moc nejde, si však nebrala servítky. "Jdi do prd...!" "A ty též jdi do prd...!" "Já jsem to chtěla první." "No a já jsem to chtěla druhá." Začaly na sebe chrlit takový vodopád posílání se do pozadí, že to nemohl nikdo spočítat. Zřejmě ale "zvítězila" Markéta.

A večer jí všichni za zády pomluvili za to, ža Markétu při nominaci nazvala špínou, když se Šrekem žertovala, že mu "to" udělá, když dostane od Velkého bratra rotoped. Markétu to vzalo: "Hlupačka to nepochopila." "S tou kuřbou to fakt přehnala." prohlásil Milan. David jí to vrátil rovnou ve zpovědnici: "Špína je naopak Oksana. Když si sebou do domu vezme jenom dvoje kalhotky." Vjeli do sebe ještě jednou v obýváku. "Do kalhotek mi nelez!" štěkla po Davidovi Oksana. "Já ti do kalohotek nepolezu a nemáš urážet Markétu."

Jiskří to i mezi Sylvou a Plyšákem. Sylva mazala Šrekovi v ložnici kafrem záda. Vtrhnul tam Karlos: "Tady zase každej chrápe!" Chvilku se tam oplendoval a odešel. "Kája to přišel jenom zkontrolovat, že?" prozradila Sylva přítomnému Milanovi, s tím, že Karlos je naštvanej. V noci si ale plnili manželské povinnosti tak poctivě, až Oksana utekla pryč z ložnice. V jídelně si povídala teď už s Martinem, který jí podpořil: "Ty se hrozně straníš kolektivu. Bojuj! To zvládneš."

Nehádala se jenom Oksana

Ve vířivce bylo také pěkně živo. Ve vaně plné pěny dováděli za asistence Filipa Evička s Mikešem. Ze židle na ně pokřikoval Karlos: "Tak jí taky zatahej za cibuláka, ne!" Milan se ale rozjel až moc a sundal jí plavky. To se Evě vůbec nelíbilo, protože pod vodou je kamera. Sranda a laškování se změnily v hádku. "Ty seš fakt kretén! Do prd..., dej mi to! Mikeši, ty seš fakt úchylnej. Ty kalhotky!!! Ty seš dyliňák!" Mikeše se to dotklo: "Ty vůbec neznáš srandu." a na protest se svléknul donaha.

Ale ne každý Oksanu nenávidí. Do zpovědnice po nominacích přispěchala moderárka Eva Aichmajerová a poprosila Velkého bratra, jestli jí může darovat své oblečení, které doma našla. "Bylo mi jí hrozně líto, jak se do ní všichni pustili, že nemá nic na sebe. Třeba by si toho vzala víc, kdyby toho víc měla... Také mi vadí, když se všude kouří," obhajovala i Oksanin boj s kuřáky. Oksanu to dojalo a s díky oblečení přijala. "Dostala jsem hadry," oznámila hned ostatním v domě. Tak jim to holka ukaž a předveď se na módním molu!

