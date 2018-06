Oksana třetí nominaci nepřežila

FOTOGRAFIE ZDE

Do souboje vstupovala Oksana s Evou a Karlem. A boj to byl opravdu velmi vyrovnaný. "Eva nevypadne," tipovala Oksy předem. "Lidi si ji nechaj, protože je tady jediná lesba," vysvětlila.

Moderátor zkazil finále

Poprvé jsme se také dozvěděli průběžné výsledky hlasování - na začátku vítězil Karel s 35% hlasů, Oksana získala 33% a prohrávala Eva s 32%. Nakonec se ale vše obrátilo a Eva v jednu chvíli dokonce vedla, s Karlosem pak měli oba 35 %.

Kromě tří nominovaných nebyl ve své kůži (kožichu) ani moderátor Leoš. Popletl dokonce nejdramatičtější okamžik večera, když do kamery ukázal konečné výsledky. "Viděli jsme to," vyjekla hned Lena. "Je to Oksana." Mareš nereagoval a mlčením ututlával pokažené finále.

Ze života singles

V sestřihu viděli diváci scény ze života singles (pozn. ti, co v domě nevytvořili pár). Na paškál tak přišla Markétina žravost, ukrutánský řev a její hádka s Oksanou, kdy si člověk musel připadat jako ve slepičárně, jak to pořád pípalo. V pátek se dokonce chtěla nechat sama nominovat.

Od Velkého bratra totiž dostali soutěžící úkol, ve kterém měli muži nosit ženy na ramenou. Markéta se bála, aby díky svojí váze neublížila střízlíkovi Karlovi a psychicky se z toho zhroutila. Nakonec ji všichni uklidnili a Karel se pořádně zapotil.

U Šreka režie nudně zopakovala věci dávno minulé, jako byl úkol políbit všechny na krk a strkanice s Davidem. - více zde a zde

Do dějin českého Big Brothera vstoupí legendární rvačka Oksany se Sylvou, ale i "pochvala" Leny za to, jak je blbá, či kritika Karla Gotta, který podle Oksany "... nemá hlas jako Mona Lisa, nebo já nevím kdo."

Při odchodu zabloudila

Nic na plat! Je dobojováno a Oksana oslaví své narozeniny už na svobodě. Přála si, aby jí Bratr poslal do domu striptérku (NE striptéra). Kdyby vydržela a Bratr by přání splnil, pánové by ji za striptérku jistě hýčkali.

Víc než soutěžícím, bude Oksy chybět divákům. Její podezíravost, nedůvěra, přitom bojovnost a v neposlední řadě také lenost, byly pikantním kořením v "inscenaci" zvané reality show.

Loučení vypadalo jako hodně velká přetvářka. Oksy první kroky ke svobodě popletla a museli ji hledat v postranním davu. S pomocí si nakonec cestu do studia pro zájezd přece jen našla: "Jela bych na Kamčatku. Ještě tam moc nohou nevstoupilo." Člověk si tak nakonec říká: "Co když vlastně NENÍ tak blbá?!"