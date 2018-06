Oksana: Snažila jsem se Nově pomoci

ODPOVĚDI OKSANY NAJDETE ZDE

* Včera jste měla narozeniny. Slavila jste?

Většinou je neslavím. Ovšem letos zažívám poprvé to, že mi přejí i zcela neznámí lidé - například dnes ráno v hotelu u snídaně. Je mi třiadvacet a jsem šťastná.

* Chutná vám sláva?

(smích) Ještě jsem toho moc nestačila zažít, ale - přiznám se - chutná mi.

* Pěkný pocit, který následuje po pobytu v domě, který byl pro vás utrpením. Nebo ne?

Byl, protože jsem pořád nemohla najít kamarádku.

* Co vám tam vadilo nejvíc?

Kouření! Jsem nekuřačka a abstinentka.

* Víc nic?

Určitě. Například jak na mě Sylva a Karel nebrali ohled. Někdy mně jejich milování nevadilo a zasmála jsem se tomu. Ale jindy mě to štvalo. Chtěla jsem se vyspat, oni chtěli dělat něco jiného.

* To jste ale musela tušit, že to tak bude, když jste šla do soutěže.

No právě. Já tu soutěž neznala, jen jsem o ní slyšela. Věděla jsem, jak to funguje, ale nedovedla jsem si to představit. Nestává se běžně v životě, že jste metr od lidí, kteří se milují. To nevíte, co na to máte říct. Je to trapný.

* Chtělo se vám z domu, když jste se s ostatními při loučení objímala?

Nechtělo. Ale v některých očích jsem v té chvíli viděla radost. Nestála jsem o jejich potlesk na závěr. Věděla jsem, že si při tom potlesku myslí, že jim spadl kámen ze srdce. Byla jsem soupeř.

* Působíte většinou sebevědomě. Jste taková?

Jak kdy. To ať posoudí jiní. Myslím, že jsem osobnost a nějaké sebevědomí mám. Záleží na situaci. Někdy ano - někdy ne.

* Původně jste kadeřnice. Věnovat se tomu do konce života nechcete. Čím byste se ráda živila v budoucnosti?

Dodělávám si maturitu, ráda bych se věnovala něčemu, co souvisí s chemií. Měla jsem dobrou učitelku a ten předmět mi přirostl k srdci. Možná něco ohledně lidského zdraví, výzkumy DNA, chtěla bych na vysokou.

* Máte přítele?

Ano, je to Polák. Jsem s ním už čtyři roky. Ale teď to vypadá na velkou pauzu. Mám svou hlavu, bylo to vidět i v televizi. On je první a možná i poslední člověk, který mě dokáže tolerovat. Přála bych si, aby mi zavolal. Sama volat nebudu, mám svoji hrdost. Ale počkám na něj tak dlouho, jak bude třeba.

* On se zlobí?

Hodně. Asi proto, že mi zakázal, abych o něm v soutěži mluvila. Protože ho Sylva znala, tak jsme se o něm bavily.

* Na co jste v životě pyšná?

Na to, co jsem pochopila. Že v životě je nutné studium - a to je i můj cíl.