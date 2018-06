Ohnivou missku hasili minerálkou

FOTOGALERIE ZDE

"Řekla bych, že holky jsou letos vzdělanější a mají lepší komunikační schopnosti," uvedla pro iDNES Maláčová.

Porota vybírala různé typy dívek, aby vyšla vstříc rozmanitému vkusu diváků, kteří budou soutěž sledovat 17.2. v přímém televizním přenosu. V nejužší síti skončil nakonec tucet dívek a dvě náhradnice.

"Mám raději temperament. Vadí mi, když z nich musím cosi pracně dolovat. Raději krotím divokého koně, než abych tlačila," přiznala ředitelka soutěže. V jednu chvíli však i na ní bylo toho temperamentu příliš.

Jedna z dívek se španělskými předky zatančila při volné disciplíně s ohni. "Jenže skončila a ohně nezhasly. Pohledem nás prosila o pomoc, tak jsme začali plameny hasit minerálkou. Ani to nepomohlo, a tak musela zasáhnout až ochranka."

Róby šije Ruden, pozvaná je i Trumpová

Samotné finále má být překvapením. "Zatím mohu prozradit jen to, že mezi moderátory bude i Vojta Kotek," naznačila Maláčová. Neoficiálně se mluví o tom, že finálová show se odehraje v exotickém brazilské stylu. Večerní róby a také plavky pro finalistky chystá módní návrhářka Natali Ruden.

Maláčová pozvala na finále miliardářku Ivanu Trumpovou. "Je to jedna z nejznámějších Češek ve světě a navíc její bývalý manžel vlastní licenci na Miss universe, kam příští rok pojede naše vítězka."

Sám Trump, ale nepřijede, protože stejně jako Michaela Maláčová, očekává přírůstek do rodiny. Najisto už svou návštěvu potvrdila úřadující Miss Universe, Kanaďanka Natalie Glebová.

První tři České Miss získají opět byt, auto, oblečení, šperky, jazykové i sportovní školení, kromě Miss Universe se zúčastní Miss Model of the World a Miss Earth. Vítězka dostane rovněž roční garantovaný kontrakt na milion korun. Ten, kdo ji do soutěže doporučí, získá 100.000 korun a bude ji moci na světové klání doprovázet.

Maláčová bude maminkou

Michaela Maláčová se chystá na finále, ale také na roli maminky. "Termín porodu mám měsíc před soutěží. Chtěla jsem vědět, co se narodí, ale bohužel (nebo bohudík?) se nám miminko neukázalo." Její okolí přesto tipuje, že se narodí holčička. Bude to prý další miss.

Ani jméno ještě nastávající rodiče nevybrali. "Radím se s partnerem, mám jména na lístečku, konzultuji je s příbuznými."

Chystá Maláčová svatbu? Bude se dítě příjmením jmenovat po otci - uhlobaronovi Zdeňku Bakalovi, anebo po mamince? Chystá se být tatínek u porodu? "Nechci soukromí řešit přes média. Nechte se překvapit," kličkuje Maláčová.