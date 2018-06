Oheň v Kalifornii vyhání z domu i celebrity

Kalifornii sužují ničivé požáry a manžel Jane Seymourové, herec a režisér James Keach, zůstal i přes striktní nařízení k evakuaci doma. Obrovskou vilu uprostřed lesíka nedaleko Malibu se rozhodl ochránit před ničivým požárem sám. "Co jsem se ho naprosila, aby šel se mnou, ale nedal si říct," stěžovala si představitelka nezapomenutelné Dr. Quinnové na nezodpovědné chování svého chotě.

Oheň, který v oblasti mezi kalifornským Los Angeles a mexickou hranicí řádí již pátý den, vyhnal z příbytků neuvěřitelných milion a půl lidí z 513 000 usedlostí a zničil celkem 1300 domů. Nevyhýbá se ani honosným sídlům celebrit. Před dvěma dny museli opustit svůj dům v Malibu Olivia Newton Johnová, Mel Gibson, Tom Hanks či režisér James Cameron. Ve středu stejný osud zastihl Kelseye Grammera z amerického sitcomu Frasier i zmiňovanou Jane Seymourovou.

Ve strachu žije i novopečená maminka Tori Spellingová, jejíž hotel v kalifornském městě Temecula byl rovněž celý evakuován. "Všechny hosty, kteří u nás měli zamluvený pokoj, jsme museli písemně nebo telefonicky odvolat. Tady už nezůstal nikdo," prohlásil manžel blonďaté hvězdy z nejznámějšího teenagerského seriálu Beverly Hills 90210 Dean McDermott.

Do bezpečí byli nuceni odejít také všichni pacienti z neslavně proslulé kliniky "Promises" v Malibu, kde se ze závislosti na alkoholu či drogách léčila už nejedna celebrita jako například Keith Urban, Lindsay Lohanová či Britney Spearsová. Ti, co s démony bojují dnes, museli svou léčbu až do odvolání přerušit.

John Travolta se na zkázu, kterou působí na západním pobřeží Spojených států ničivý živel, podíval dokonce ze svého vrtulníku. "Puká mi z toho srdce, když vidím tu spoušť kolem sebe. Ztráty na životech byly ale zatím naštěstí jen minimální a všechny, co mám rád, jsou podle mých informací už v bezpečí. Teď jen doufám, že utichne i ten hrozný vítr, aby se s ohněm dalo lépe bojovat. Snad to bude už zanedlouho," doufá hollywoodský herec.