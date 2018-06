Odvážnější než nahota

Ano, takové to bylo tenkrát, ale jaké je to dnes? Svět pokročil, je méně prudérní a negližé mnohem zajímavější, pestřejší, barevnější – už se urputně neskrývá. Prádlo je zkrátka vidět, vybojovalo si místo na slunci.

Dneska už se nestydíme, když nám z výstřihu vykukuje krajka, a na košili si s klidem rozepneme o knoflík víc. Podprsenku od plavek neoblékneme jen na pláž, ale i k džínám, sukýnce. Ostatně proč ne, když máme co ukazovat? Provokace je přece nám ženám vlastní a muži za námi ostatně nezůstávají pozadu – i oni nás nechají nahlédnout do kalhot...

A kdo za to může? Rap a s ním módní tvůrce Calvin Klein, jehož proslulá kampaň s bílým raperem Marky Markem (dnes uznávaným hercem) obletěla celý svět. Faktem je, že zaznamenala fenomenální úspěch, stala se nekompromisním návodem, jak být in. Nastolila trend vyčuhujících slipů a trenýrek, jenž úspěšně přetrvává a nachází odezvu i v ženském šatníku (už je to tak, my děvčata si občas ráda zahrajeme na kluky).

Strategické proměny

Jean Paul Gaultier suverénně oblékl Madonně špičatou podprsenku a korzet s podvazky. Dnes, několik let poté, si zpěvačka Pink vezme pod bokové kalhoty pánské spodky a postaví na tom image drzé holky... A Madonně i Pink svět zatleská. Odpověď na případnou otázku proč je jednoduchá: v kurzu je překvapovat, důvtipně experimentovat, posouvat hranice. Nuda je nemyslitelná, nuda se nenosí. Což platí pro všechny – pro hvězdy i pro ulici.

Možnosti dosáhnout takové laťky tu jsou. Nabídka trhu je pestrá, rozmanitost stylů a materiálů značná. Ušlechtilé hedvábí, elegantní satén, zdobná krajka, decentní bavlna, lehounký tyl, imitace kůže... Stačí si vybrat. Každému se líbí něco jiného. Záleží na vkusu, příležitosti, šatníku, životním stylu. Mimochodem, u mužů vítězí podle statistických průzkumů bílá krajka. Trošku nuda, co? Ovšem o svatební noci si umím bílou krajku představit.

V každém případě my ženy bychom měly být svůdné. Svůdnost přece patří k naší základní výbavě. Proto je dobré na negližé nešetřit, repertoár spodního prádla rozšiřovat, obměňovat, bez předsudků s fantazií kombinovat. V našem prádelníku by neměly chybět podvazky, korzety s kosticemi a stejně tak decentní soupravičky kalhotek, trenýrek, tílek. Všechno má své místo, svůj čas.

Od romantiky k dekadenci

Ta, která tápe, má na vybranou tři základní směry. Může být romantičkou (něžná krajka, kytičky), také dekadentním vampem nebo sportovkyní, jež nosí bavlnu a spíš tílka než podprsenky. Každý styl je svým způsobem velmi přitažlivý a ideální je, když žádný v arzenálu prádla nechybí. Proč taky nakupovat u jednoho pekaře, když se můžeme proměnit hned v několik různých žen?

Každá z nás to přece zná – někdy má chuť být hýčkanou princeznou, jindy zase femme fatale, brutální Nikitou. Jednou jsme za nepolapitelné motýly, podruhé za kudlanky nábožné... Záleží na náladě, atmosféře, prostředí, jež diktují obléknout si vyšívaný tyl, černou krajku, bílou bavlnu. Mimochodem, neznám nic příjemnějšího než bavlněné, vláknem Lycra poznamenané tílko.

Můžete ho nosit k řadě oblečení a nechat v něm vyniknout vaše tvary velmi decentním způsobem.

Neméně kouzelné jsou i bavlněné kalhotky, u kterých není na škodu ani malý obrázek či nápis. Pamatujete si ještě na týdenní sady Monday, Tuesday, Wednesday... Mně je máma vozila z Vídně. Cizojazyčné slogany jistě pobaví každého zvědavce i nyní a žádný si lekci (nejen) angličtiny ujít ne­ nechá...

V rámci hry

Nosíte bokové kalhoty či sukně a chcete svou intimní slupku ukázat? Pokud ano, jsou tu pro vás nízké kalhotky, nejlépe tanga. A také minitrenýrky. Když už jsme u nich – zkusila jste někdy pánské?

Nepochybně ano. Minimálně z legrace či zvědavosti nebo vám je přítel půjčil, když jste si doma zapomněla noční košilku. Předpokládám, že vám k trenýrkám vysekl i poklonu a řekl, jste ukrutně sexy. Určitě nic vám nebrání vzít si trenýrky i za bílého dne, vyrazit v nich do ulic.

Výborně vypadají s širokými, o číslo většími džínami. O to víc pak můžete být od pasu nahoru ženou. Outfit sexy uličnice skvěle dotáhne bílé, nejlépe o kousek kratší tílko. Tolik můj návod pro zpestření, protože hlavní těžiště je ultrasexy prádélko, které zdaleka není určeno jen pro romantické (vášněplné) večery. Vím, slůvkem sexy nešetřím, ovšem taková je podstata věci s tím, že nejdůležitější je být sama sebou s potřebnou dávkou suverenity, nápaditosti a také soudnosti.

Závěr je jednoznačný: ženy mají motat mužům hlavy, udivovat je, předvést se v nečekaných podobách. Být za všech okolností rafinovaná a sexy je v současnosti víceméně nepsaná povinnost. Chápu to správně, pánové? Vaši odpověď sice neznám, ale vím, že je nutné vás udržet ve střehu. Úplně nejlepší je udeřit rovnou na komoru. A negližé je dobrá munice!