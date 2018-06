Odvážná Taťána Šedivá: domů se těšila na krysy

"Sice mám řidičák a autem jezdím, ale hodně opatrně. Závodních aut, čtyřkolek a podobných teréňáků se bojím. Původně jsem na výlet vůbec nechtěla jet, pak jsem se odhodlala, a auto jsem dokonce sama řídila. Byl to skvělý adrenalin," líčí Šedivá. Společně s několika dalšími odvážnými dívkami se nechala zahalit do arabského šátku, nasadit si brýle a helmu a být tak doslova k nepoznání. Účel "kostýmu" byl prostý: chránit obličej před písečným prachem.



Před písečným prachem je potřeba se chránit.

Její civilní kostýmy, které si do Egypta přivezla, naopak nechránily téměř nic a některé byly více než odvážné. "Pro mě je důležité, jak se v oblečení cítím, než to, jestli na mě někdo bude koukat a divit se, co mám na sobě," nechala se slyšet modelka. Nemá se ostatně za co stydět, sama si je dobře vědoma toho, že má dokonalou postavu, kterou vylepšila silikonovými ňadry, a může si dovolit víc než její kolegyně.



Taťána Šedivá si nechala zvětšit prsa silikonovými implantáty.

Domů se Šedivá asi nejvíc těšila na své tři krysy, které mají originální jména: Turbo krysa, Paní myšáková a Černá svině. Pár dní před odjezdem na dovolenou s Blue Stylem přišla o svou nejmilejší - Bílou svini, kterou musela nechat utratit, protože ochrnula. "Jsou to hrozně chytrá zvířata a moji miláčkové, i když rozkoušou, na co přijdou, a všude vlezou. Já jim ale všechno odpustím, jsem na ně hrozně měkká a nechám je lézt po celém bytě. A ještě raději se s nimi mazlím, i když jsem si tím vypěstovala alergii," říká Šedivá.

Natěšená byla určitě i na svého přítele, který jí do hotelu Sunrise Island View nechal poslat v polovině pobytu pugét patnácti růží. "Nevím, co ho to napadlo, nemáme žádné výročí a ten počet také nic nevyjadřuje. Ale samozřejmě mě to moc potěšilo," uzavírá finalistka letošní Miss ČR.