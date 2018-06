Odvážná sporťačka Monika Čuhelová pózovala jako modelka

Monika Čuhelová je dcerou fotbalového trenéra Petra Čuhela, ale tvrdí, že ten ji k její profesi nepřivedl. Že moderuje pořad Dohráno, před ním dokonce zatajila. „Většinou se na mě táta nedívá, asi má trému za mě. Když jsem začínala moderovat pořad Dohráno, neřekla jsem mu to radši vůbec. Dozvěděl se to až druhý den od kluků v kabině,“ řekla ve velkém rozhovoru pro čtvrteční Magazín DNES.

S mnohými hráči se Monika navíc znala od dětství, třeba s Petrem Švancarou, se kterým byli jednu dobu i partneři. Ti, kteří ji neznali, byli z malé odvážné reportérky s mikrofonem zpočátku trochu nervozní, ale rychle si zvykli. „Dneska už je to nepřekvapí. Jako reportéři se střídáme tři, a tak šance, že přijedu zrovna já, tam je. Když se potkáme, zdraví mě, pochválí, že mi to sluší, jsou milí.“

Ona sama se na svět fotbalu dívá s nadhledem. „Je pravda, že u některých hráčů se hodně řeší, co měli zase na sobě. A přemýšlím nad tím, jestli vůbec znám fotbalistu, který si na zápas negeluje vlasy. Ale proč ne? Hokejisti se šlechtit nemusí, mají helmu. A fotbalisti to mají prostě jinak. Jdou do práce, tak se upraví. To přece děláme všichni.“