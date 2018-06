Odsáté celebrity nadváha netrápí

Příkladem může být herečka Demi Mooreová, na jejímž dokonalém těle už není téměř nic opravdového. Vše je výtvorem šikovných rukou zkrášlovacích odborníků.



Exmanželka Bruce Willise utrací závratnou sumu za to, aby se mohla bez problémů kdekoliv odhalit. Třikrát ročně si nechává aplikovat injekce do rtů a obličeje, stále si vylepšuje svá ňadra implantáty a samozřejmostí je i liposukce břicha, stehen a hýždí.



Dieta je zkrátka příliš drastická, cvičení moc nepomáhá... všechno je na moc dlouhé lokte. Slavné krásky proto rychle vyplení své tučné konto a utíkají na renomovanou kliniku a plastického chirurga!



Také Cher využila snad už všech možností, které skýtá plastická chirurgie, a ne jen jednou... Janet Jacksonová, které se tuk hromadí v typicky ženských oblastech je na operačním lůžku už jako doma.



Herečka Melanie Griffithová se snaží udržet doživotně žádoucí pro mladšího manžela, a tak si také nechala odsát, co se dalo.



I velice štíhlé hvězdy se svěřují do rukou šikovných plastických chirurgů. Liposukci prodělala hvězda Tori Spellingová, která si nechala odsát hýždě a stehna. Lisa Marie Presleyová se díky liposukci zbavila celulitidy na stehnech.

Klientela plastických chirurgů se ale zdaleka nerekrutuje jen z ženských řad. I muži využívají jejich zručných rukou. Zatímco dámy se zbavují objemu hýždí, boků a stehen, muži vyžadují odstranění vystouplého břicha, druhé brady nebo pneumatiky kolem beder.



Co je to liposukce

Stručně řečeno, jde o odsátí podkožního tuku z míst, kde má největší tendenci se hromadit. Právě tam vznikají neestetické proporce postavy. Žádný plastický chirurg však nedoporučí redukci podkožního tuku na velkých plochách jako je přední strana stehen nebo celé břicho klasickou cestou. Tady by se na kůži mohly vytvořit nepravidelné nerovnosti a ty se pak velmi špatně odstraňují.

Ostražitost je zcela namístě

Je zbytečné a hlavně nebezpečné tvrdit, že liposukce je stejně riziková jako návštěva u zubaře. Je to operace, a proto i po takovém zákroku může pacient zemřít. A i když jsou smrtelné případy spíše výjimečné. Jisté riziko tu v každém případě je. "Odsává-li se velké množství tuku najednou, může velmi snadno dojít k srdečnímu kolapsu," varují odborníci.

Liposukce by měla být posledním záchranným kruhem ve chvíli, kdy nepomáhá žádná dieta ani ten nejusilovnější pohyb. V žádném případě se nejedná o vyléčení celkové obezity.

Proto představitelka snímku Striptýz Demi Moorová ani po zásahu plastických chirurgů neponechává nic náhodě. Snaží se svou fyzičku udržet co nejdéle. Najala si odborníka přes výživu, osobního trenéra, učitele jógy a trenéra kickboxu.

Liposukce je operace jako každá jiná

Jako každé operaci i této nutně předchází podrobná konzultace s lékařem a kompletní předoperační vyšetření. Množství odsátého tuku během jednoho zákroku většinou nesmí přesáhnout 2000 ml.

Klasická liposukce se provádí v celkové narkóze. Po konzultaci a vyšetření vyznačí lékař těsně před zákrokem na kůži oblasti, které bude zbavovat tuku. Pod kůži potom malým řezem zasune dutou sací kanylu. Jejím pohybem rozrušuje podkoží a tuk potom mechanicky vyškrabuje.



Ihned po operaci si pacient na odsátá místa musí natáhnout speciální elastické prádlo. To zabraňuje otokům, extrémnímu vzniku modřin a pomáhá kůži zvyknout si na nový tvar. V nemocnici zůstává přibližně 2 dny. Nejdříve týden po operaci se odstraní stehy.



Několik dnů je třeba zůstat v klidu a chodit jen v nejnutnějších případech. Zásah se neobejde bez modřin a otoků. Modřiny většinou zmizí za měsíc a otoky za osm týdnů. Odsátá místa navíc nejsou asi dva měsíce citlivá.

Elastická bandáž se musí nosit 1-3 měsíce a zároveň jsou důležité masáže operovaných míst. Výsledky nejsou vidět okamžitě. Uspokojivý efekt se objeví až za několik měsíců.





Tato operační technika, zejména v zahraničí, pomalu ustupuje modernější ultrazvukové a tumescentní liposukci.

Při klasické liposukci může dojít k nerovnoměrnému odběru tukové tkáně, a tím pádem i k riziku vzniku nerovností. Kromě toho jsou mladší metody liposukce mnohem šetrnější, protože k odsávání se používají kanyly s menším průměrem. Méně patrné jsou i pooperační jizvičky a ani následné otoky a modřiny nejsou tak rozsáhlé. Je to však rovněž bolestivé a po zákroku je stejně nutné dodržovat dietu a nejlépe i sportovat.