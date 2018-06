Odřízl si penis a utekl

Šokujícím způsobem se rozhodl demonstrovat manželskou věrnost muž z filipínského města Malasiqui. Kapesním nožem si odřízl penis a zabalený do novin ho vhodil otevřeným oknem do bytu, v němž přebývala jeho životní družka od doby, co ho kvůli údajným nevěrám opustila. "Doufám, že teď už konečně uvěříš, že nemám poměr s žádnou jinou," napsal na lístek, který přiložil k zásilce.