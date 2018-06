Odradí mě jenom pes

Jiří Fafejta sedí ve vězení. Bude tam ještě 17 měsíců. Je mu třicet. Pracoval jako dělník v gumárně ČSAD, jako stavební dělník a byl třikrát soudně trestán za majetkovou trestnou činnost. Vykrádá chaty. ~V kolika chatách nebo chalupách jste byl?Tak v třiceti nebo čtyřiceti. Většinou kolem Mníšku pod Brdy nebo v okolí Slapů.Jak jste k vykrádání chat přišel? Navedl vás někdo?Ne. Začal jsem s partou dělat auta, byty, hospody. Po půl roce nás chytli a šel jsem poprvé do vězení. Když jsem vyšel, měl jsem pár stokorun. Šel jsem k rodičům, ale máma mi po dvou dnech řekla, ať se odstěhuju, že se kvůli mně hádá s tátou. Pracoval jsem v gumárně, bral jsem 5000 na ruku. Pak jsem tam musel skončit. A co zbývalo? Občas brigáda, možná někdy nějaká výpomoc načerno a když už ani to ne, tak holt zlodějna.Měl jste společníka?Dělám sám.Co je ideálním lupem chataře?Malá elektronika. Nebo horské kolo - máte dopravu zpátky a dobře se prodává. Často jsem tam nechal třeba i motorovou pilu nebo sekačku, nechtěl jsem se s tím táhnout. A to jsem se pak u soudu dozvěděl, že to majitel nahlásil také jako ukradené. Aby dostal od pojišťovny. Tady v base jsem ale potkal kluky, kteří vyprávěli, jak se na chatách za jednu noc i několikrát otočili s tranzitem. Jenomže ti brali i nábytek. ~Jak pronikáte do chat?Chytil jste se někdy do nějaké nastražené pasti?Ne. Nepočítám takové ty sirény nebo majáky. To je jenom kvůli pojišťovně a snadno je zlikvidujete. Jednou jsem narazil na ceduli: Pozor, nastražené pasti na medvědy. Tak jsem chodil jenom po cestičkách a tam, kde jsem viděl, kam šlapu. Pak taky někdo napsal na dveře: Hrozí smrtelný úraz při vniknutí do objektu. Tam jsem nešel.Vy sám byste jako majitel chaty svůj majetek nějak zajišťoval?Zpřístupnil bych část chaty, nechal tam jídlo, pití a třeba připravil i nějaké rádio za dvě tři stovky.Existuje něco, co vás spolehlivě odradí od vykradení nějaké chaty?Jenom, když tam někdo je. Nebo alespoň pes. Já nejsem zvědavej na to, abych musel někoho tlouct po hlavě. Doba kamenná je pryč.A nebylo by lepší přeci jenom pracovat?Určitě. Dělat někde osm hodin je o moc snazší než chodit krást. Fakt. Jenomže s mým trestním rejstříkem mě vezmou tak leda na brigádu na stavbu. No a přes zimu se nestaví. Tak musím vždycky nějak do toho března přežít. Víte, mě víc baví toulat se přírodou než krást.