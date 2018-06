Odpůrce Temelína podpořila i věštkyně

Věštkyně, která si nepřeje být jmenována, prorokuje odpůrcům Temelína úspěch, pokud vydrží se svými protesty až do dubna. "Doufáme, že se tato prognóza vyplní," uvedl hlavní organizátor tábora Josef Neumüller a ujistil, že rakouští odpůrci atomu ve svých aktivitách neustanou. Potvrdil zároveň, že již na tento pátek chystají do Lince protestní jízdu asi stovky automobilů ulicemi města, která by podle jeho slov měla být jakýmsi "budíčkem" pro další akce odporu v tomto roce.