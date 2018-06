Odpadlice z Miss ČR zkouší štěstí u konkurence. Zatím úspěšně

"Chtěla jsem to jenom zkusit a vyšlo to, jsem ráda. Jsem sice v semifinále, ale ještě to bude dlouhé," řekla iDNES.cz Remsová, která odbornou porotu o svém putování konkurenční Miss ČR informovala.

Žádné námitky prý nebyly. "Nikdo nic neříkal, tak snad to nikomu nevadí," dodala.

Přeběhlictví si letos zkusila i jednadvacetiletá Monika Krpálková z Chrudimi, která po loňské účasti ve finále České miss bojovala o stejný titul v letošní Miss ČR. A vyplatilo se. Odnesla si totiž titul Miss Elegance.

"Že to děvčata zkoušejí v konkurenční soutěži, je zcela přirozené. I my jsme měli pár takových případů, vždycky ale záleží na tom, jak se daná dívka prezentuje. Slečně Remsové můžu popřát jen hodně štěstí," řekla iDNES.cz prezidentka Miss ČR Taťána Kuchařová.

Dvě soutěže krásy se v Česku pořádají od roku 2005, kdy bývalá královna krásy Michaela Malačová založila Českou miss a postavila se tak do cesty konkurenci.

Bez soudních pří se ale spor neobešel. Tehdejší prezident Miss ČR a její současný poradce Miloš Zapletal považoval Českou miss za nekalou soutěž a parazitování na úspěchu svého projektu. Soudy všech stupňů ale uvedly, že slovo miss je obecné označení, na které nikdo nemá výhradní právo, a se svou stížností tak neuspěl.

Ještě před dvěma lety probíhaly obě soutěže ve stejném termínu - kampaně se zahajovaly na podzim, vítězky se vyhlašovaly na jaře. Tento model ale zachovala jen Michaela Maláčová, jméno konkurenční královny krásy tak budeme znát vždy půl roků poté, co se odvolí Česká miss.