Odlíčení do rána nepočká

Spaní s neodlíčenými řasami mívá na svědomí častější lámání řas, odlupující se částečky řasenky navíc dráždí oči a mohou vést k alergické reakci i zánětu spojivek.

"Často k nám volají babičky nebo maminky s dotazem, jestli si jejich dcery a vnučky nemohou pokazit pleť, když se příliš malují. Odpovídáme jednoznačně: líčení samo o sobě většinou neškodí, předpokladem je ale každodenní důkladné odlíčení," říká Olga Šafková, vedoucí sestra kosmetička z Ústavu lékařské kosmetiky v Praze. "I líčidla, která dobře snášíte, vám totiž mohou způsobit nepříjemné vyrážky, nebo dokonce záněty, když je necháváte na obličeji přes noc a ráno jen ,dokreslíte', co kde ubylo."Alergie nebo zánět není jediným trestem za lenost, který vás může postihnout. Když každý den pokožku nevyčistíte, nemůže kvůli ucpaným pórům dýchat a nadměrně se mastí. V pórech pak rychle vzniknou tmavé "špuntíky", jimž se odborně říká komedony. Nejhorší je, že nahromaděné nečistoty póry neustále rozšiřují. Když je tak budete zanedbávat dlouho, nedokáže je pak zmenšit ani nejlepší kosmetika a vy budete mít obličej nadosmrti jako cedník. Zanedbaná péče se určitě neprojeví hned druhý den, ale spíš po několika letech, kdy budete jen těžko honit ztraceného "bycha" a velikým obloukem obcházet zrcadlo.Ke správné večerní péči o pleť patří čistící pleťové mléko a pleťová voda. Každodenní čištění obličeje byste si měly dopřát, ať už se malujete, nebo ne, u nalíčené pleti musí však být důkladnější. Na ceně odličovací kosmetiky příliš nesejde, kvalitní přípravky najdete i mezi těmi nejlevnějšími. Ten, koho po odličování často pálí oči, by ovšem měl investovat pár korun navíc do speciálních přípravků pro oční partie. Také pokud používáte vodou nesmývatelná líčidla, počítejte s tím, že je třeba pořídit si k nim zvláštní odličovací kosmetiku (s výběrem by vám měli umět poradit přímo v obchodě, kde kupujete líčidla, jinak jděte raději o dům dál)."Některé ženy by si nepřipadaly dobře odlíčené, kdyby si obličej neumyly mýdlem a teplou vodou. Proti tomu nelze nic namítat, pokud pleť mýdlo dobře snáší," tvrdí sestra Šafková. "Mýdlo samozřejmě musí být kvalitní, nejlépe s obsahem krému nebo oleje. I po takovém umytí by však mělo následovat klasické čištění mlékem a pleťovou vodou."Mléko dávejte vždy na předem navlhčený vatový tampon: spolu s vodou totiž vytvoří emulzi, která se mnohem snáze roztírá, a čištění je pak jednodušší a rychlejší. Má trvat tak dlouho, dokud na tamponu vidíte špínu. Pleťová voda má následně pleť osvěžit a stáhnout póry. Odborníci se dnes přiklánějí k názoru, že vhodnější jsou pleťové vody bez alkoholu, a to i pro lidi, kteří mají mastnou pleť. Alkohol sice krátkodobě dobře vysušuje, pokožka má ale tendenci se bránit a výsledkem je ještě větší maštění - tedy věčný kolotoč. Každopádně pokud budete mít pocit, že je váš obličej účinkem pleťové vody nepříjemně vysušený, ještě jednou jej přetřete pleťovým mlékem a to už neumývejte.