Odlet Mátlové na Floridu za Janečkem překazila kalamita

"Kvůli kalamitě jsme posunuli odlet na Floridu o den, ale svátky už bychom měli trávit spolu," řekla iDNES.cz Mátlová, jež mezitím využila moderní techniky a s nejbližšími komunikovala alespoň přes webovou kameru.

"Jsme ve spojení každý večer, ještě, že ty moderní vynálezy existují," směje se operní pěvkyně, která po návratu na Miami zůstane v příjemnějších teplotách do března. Zpět do České republiky se vrátí až na jaře, kdy ji čeká domlouvání spolupráce s kolegou Štefanem Margitou. "Chystáme společná vystoupení, moc se na to těším a práce je tak víc než dost," doplnila Tereza Mátlová.

Olga Menzelová

Komplikace v letecké dopravě jí alespoň dovolily se na chvíli zastavit v pražském outletu značkového zboží ze Spojených států, na jehož prodeji se podílí Olga Menzelová.

"Z každého prodaného kusu poputuje deset procent na projekt fotografky Kamily Brndorffové, která pracovala řadu měsíců s pacienty dětské onkologie a hematologie a vytvořila jejich unikátní portréty," objasnila manželka slavného režiséra.

Gábina Partyšová a Lenka Hornová Těhotná Markéta Divišová

Dobré věci nakonec pomohly i Gábina Partyšová, Lenka Hornová, jež pořídila nové kousky do šatníku dceři Lauře i manželovi Liborovi, Pavlína Danková, která si vybrala vkusná trička či těhotná vicemiss Markéta Divišová. Ta v outletu v Revoluční objevila dupačky pro svou Natálii, která se má narodit v lednu.