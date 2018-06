Odhalit modelky se nebojí ani Japonci

17:15 , aktualizováno 17:15

Londýnský podzimní týden módy začal ódou na Paříž a končí přehlídkami východních kultur. Stejně jako se britská metropole už několik let marně snaží vstoupit do módní extraligy mezi Paříž, New York a Milán, tak se i japonští návrháři nechtějí smířit s rolí outsidera. FOTOGRAFIE