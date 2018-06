Odhalený zadeček Angeliny Jolie láká ke koupi DVD

Matka šesti dětí ve snímku ukázala, co vidí denně leda její partner Brad Pitt. Na zadečku má totiž vytetovaného tygra, který se táhne od půlky zad a končí právě na její zadní části těla. Tuhle ozdobu si nechala herečka udělat v Thajsku v roce 2004.



Zadeček Angeliny Jolie s vytetovaným tygrem

Dohromady má Angelina na těle již třináct tetování. A zřejmě přibudou i další. To když hvězda adoptuje nebo porodí další dítě. Všechny ratolesti má totiž v podobě souřadnic místa, kde se narodili, vytetovány na svém krásném těle.



Tělo Angeliny Jolie zdobí celkem třináct tetování

Své děti herecká star moc miluje a prý se kvůli nim dokonce hodlá vzdát kariéry. Přesto však nedávno v britské televizní show GMTV přiznala, že jí nikdy nepřirostlo k srdci kojení. Je podle ní bolestivé, nepřirozené a deformují se při něm prsa.



Dvojčata Angeliny Jolie Knox a Vivienne

V červenci narozená dvojčata Knoxe a Vivienne proto odstavila po necelých třech měsících. Herečka se smíchem přiznala, že svá ňadra měla vždycky spojena spíše se sexuální stimulací než s nenasytnými dětskými pusinkami, které jí drtí bradavky a snaží se z ní vysát poslední kapičku mléka.



Kojící Angelina Jolie na titulní stránce magazínu W

"Nejsem žádná dojnice. Dokonce jsem se snažila Knoxe s Viv kojit simultánně, abych to měla rychle za sebou, ale byla to hrůza," prozradila herečka. "Asi prostě neumím kojit. Je to tak stresující, když vám děti rvou prsa. Na fotkách to sice vypadá velice mateřsky, ale pro mě je mnohem jednodušší připravit jim pití do lahve," dodala Angelina.