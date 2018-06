Odhalené ňadro zastínilo krásné tváře

A vyplatilo se! Nikol totiž vyhrála a stala se tak vítězkou již pátého ročníku soutěže Tvář roku 2006. Mezi muži byl nejlepší devatenáctiletý Jiří Kampf z Litoměřic.

Do soutěže se hlásily dívky ve věku od 16 do 23 let a muži od 18 do 27 let. Ve finále se utkalo sedm dívek a sedm mužů z celé republiky. Porota hodnotila jejich vizáž i schopnost předvádět džínové nebo sportovní modely. Odpovídat museli i na dotěrné otázky moderátora.

"Soutěž dává naději zejména mladým lidem, kteří se chtějí uplatnit v reklamě. Spíše než o modeling jde o focení pro reklamu na vlasy a další podobné aktivity," řekl za organizátory Josef Čermák z agentury Nari Models.

Dražba korunek vítězů vynesla 38 000 korun pro nadaci Kapka naděje, jejíž prezidentka Vendula Svobodová zasedla v porotě. Mezi osmnácti porotci byl také novopečený manžel Lucie Bílé, zpěvák Václav "Noid" Bárta, nebo ředitel televize Prima Martin Dvořák.