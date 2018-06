České Miss se nebojí decentní provokace, odhalily se v kostele

Přestože na slavnostním večeru hrály prim nejrůznější uniformy, vítězky a finalistky České Miss se rozhodly jít proti proudu. Na módní přehlídce vystavily své půvaby pouze ve spodním prádle.

"Předváděla jsem nádherné košilky, takže to bylo velmi cudné, přesto jsem byla trochu nesvá. Když nám však tleskali hosté v kostýmech pilotů, námořníků, vojáků z válek napříč staletími, zdravotní sestřičky, policisté i policistky, tréma ze mě rychle spadla. A hřálo mě vědomí, že je to pro dobrou věc," řekla po přehlídce Česká Miss Gabriela Kratochvílová.

Spolu s ní se po přehlídkovém koberci prošly i Miss Earth Monika Leová a finalistky letošního ročníku soutěže krásy Denisa Grossmannová, Zuzana Juračková, Alena Prešnajderová a Andrea Kolářová.

V rámci Plesu uniforem proběhla i charitativní sbírka, díky níž se vybralo 180 tisíc korun. Peníze pomohou Nadačnímu fondu Pink Bubble.



České Miss na přehlídce Plesu uniforem

"Pomáháme mladým lidem ve věku 15-28 let, kteří podstupují onkologickou léčbu, ale i těm, co se už po jejím ukončení navracejí zpátky do koloběhu každodenního života," dodala Martina Šmuková, zakladatelka nadačního fondu a mimo jiné bývalá úspěšná modelka.

Spolu s Gabrielou Kratochvílovou převzala symbolický šek z rukou pořadatele večera, Nilse Jebense, a moderátorů Mirka Šimůnka a Baronky Obozněnko.