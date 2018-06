Odhalená ňadra jsou samozřejmostí

Otázka rovnosti, nebo sexuální lákadlo?



Alespoň je to tak v České republice. "Nemám se za co stydět, tak proč bych si neměla opálit i ňadra?" zeptá se studentka Šárka, která při horkém počasí posledních týdnů vyhledávala ochlazení a slunečné paprsky na pražském koupališti Na Petynce.

Jak tvrdí, cítí se krásnější bez zbylých bílých proužku na těle. "Chlapi chodí taky nahoře bez a někteří z nich mají ještě větší prsa než my," prohodí Šárčina kamarádka, která sedí rovněž nahoře bez. "Tak je to asi otázka rovnosti mezi muži a ženami," smějí se obě.

Z hlediska evolučního jsou ženská prsa přece jen odlišná od mužských: jsou sexuálními znaky, podle nichž muži posuzují atraktivnost žen. Zdravá a podle našich představ i přes ozonovou díru také opálená a bujná prsa symbolizují zdravou a plodnou ženu.

"Prsa mají stejnou funkci jako paví ocas," míní psycholog Jeroným Klimeš. Jsou ultimativním symbolem ženskosti, opěvované v kulturách biblických a antických, zachována na věky jak renesančními malíři, tak fotografy moderních dob.



"A všichni lovci pokládají pušku"



"Tvoje prsa jsou jako dvě mladá srnčí dvojčata, která se pasou pod růžemi," básnilo se už ve starém Testamentu. Když se kurtizána a modelka antického Řecka Phryne musela před soudem zodpovídat za nemravné obnažení, tak si právě tímto vyjádřením zajistila svobodu: jakmile ji obhájce odhalil ňadra, pochopil soudce, že taková krása nemůže být nemorální.

V padesátých a šedesátých letech minulého století se stala prsa, i když počestně zahalená, symbolem ženské sexuality a zbraní, kterou si žena vybojovala svou cestu v mužském světě. A rovněž se stala objektem závisti mezi ženami, až plastická chirurgie začala odstraňovat nedostatky přírody silikonem.

Ženské idoly té doby vynikaly dokonale tvarovanými ňadry - od Italky Sophie Lorenové až k Jane Russelové, jejíž míry inspirovaly amerického excentrika Howarda Hughese až tak, že pro ni vymyslel vlastní podprsenku. "Je jako laň, která z lesa vystupuje na paseku - a všichni lovci pokládají pušku," napsal americký spisovatel Norman Mailer o Marilyn Monroeové, známé tím, že si nesundala podprsenku ani v posteli.

Znamená trend opálit se nahoře bez, že naše léta jsou nasycena sexuálními symboly, když odhalená prsa vládnou u bazénů a rybníků celé republiky? "Já v tom nic sexuálního nevidím," namítá Šárka. "A když to nějaký chlap tak vnímá a kouká na mě, je to jeho problém." Názory se liší, jsou ženy, které by svá prsa veřejně neodhalily. "Mně to nevadí, když tady sedí nahoře bez, sama bych to nechtěla dělat, necítila bych se dobře," míní další návštěvnice koupaliště.

"Kdo chce chodit nahý, ať jde na nudapláž nebo se odstěhuje do pralesa. Nahota je ve společnosti cizích lidí a dětí nenormální," rozhorlila se jedna účastnice internetové diskuse. Vše záleží na povaze jednotlivých lidí, myslí psycholog Klimeš. "Jsou lidé, kteří se cítí uvolněnější, když je nic nezakrývá," vysvětluje.

Na druhé straně to neznamená, že žena, která dává přednost zahaleným ňadrům, je příliš ostýchavá. Je to spíš otázka citlivosti, snaha bránit prsa nejen před nějakým fyzickým úrazem, ale i před pohledem, který může být považován za urážlivý. Muži by neměli při pohledu na nahá prsa činit špatné závěry. Nejsou totiž žádnou nabídkou na navázaní kontaktu. Spíš naopak. Američtí psychologové zjistili, že lidé na nudaplážích se novým známostem spíš vyhýbají.

"Muž, který na cestě na pláž spatří za nějakým oknem odhalenou ženu a je tím vzrušený, úplně vystřízliví, když dorazí k vodě a vidí tam stonásobnou nabídku," tvrdí německá publicistka Ariane Barthová. Erotický význam prsou zmizí, když se jejich nahota stane masovým jevem.



Před Bohem stejní, na pláži jinak



Jeden důvod, proč tomu tak v České republice je, spočívá v tom, že Češi mají liberálnější postoj k lidské nahotě než spousta jiných zemí. Ve Spojených státech je koupání se bez plavek, což také znamená nahoře bez, úplně zakázané. Pokuta za "obscénní chování" činí, podle států a nálady policie, 70 až 300 dolarů.

USA nejsou puritánskou výjimkou. Nicméně už se v Americe konaly soudní procesy, ve kterých si ženy vybojovaly právo chodit nahoře bez, a to nejen na pláži. Před deseti roky rozhodl soud v New Yorku, že vzhledem k tomu, že ženy mají stejná ústavní práva jako muži, můžou chodit nahoře bez i na ulici, v restauraci nebo při nákupu.

Co na pláži platí jako obscénní chování, může být v každodenním životě znakem rovnosti. U newyorské veřejnosti se soudní rozsudek stejně netěšil velkému nadšení. Tehdejší starosta Rudolph Giuliani celý případ komentoval tím, že by se nechtěl potkat v přecpaném metru s prsy zralých sedmdesátnic. "Stárnoucí žena podléhá na nynějším žebříčku hodnot větší opotřebovatelnosti než stárnoucí muž," říká k tomu publicistka Barthová. Tím, že odhalí svoje ňadra, bojuje proti tomu. "Je to autentizace ženského těla." Autentizace, kterou si musela vybojovat.



Liberální Česko a konzervativní Brazílie



Před pěti lety otřásl celou Brazílií případ Rosemeri Moura Costaové: tehdy čtyřiatřicetiletá Brazilka se odvážila opalovat nahoře bez na jedné pláži v Rio de Janeiru. Když nejprve odmítla výzvu policistů, aby si oblékla horní díl plavek, a potom se zdráhala jít s nimi na stanici, došla strážcům zákona trpělivost. Poslali na ni dvacet ozbrojených vojenských policistů, kteří Rosemeri odtáhli do vězení a k tomu ještě fackovali jejího přítele.

Následovala ohromná vlna protestů, média se postavila za Rosemeri. Například tím, že odhalila ňadra na svých titulních stranách. Aby zchladil horké hlavy, zrušil guvernér Ria Anthony Garotinho zákaz koupání nahoře bez.

Podobná situace je v našich zeměpisných šířkách sotva představitelná. Nejen proto, že náboženství se všemi svými výhradami týkající se nahého těla nehraje v Česku velkou roli. Ale i proto, že nedávná minulost nechala lidem svobodu aspoň tehdy, když šlo o vlastní tělo.

"Komunismus nechal nepovšimnuty osobní věci. Ve spojení s tím, že komunistický systém rozbil starobylé tradice, a to i náboženské, rychleji než na Západě, došlo k celkovému uvolnění morálky," tvrdí psycholog Klimeš. Zbývá stará otázka: Jsou odhalená prsa nemorální?



Konec puritánské éry



Kmotrem při zrození nahých ňader bylo v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století hnutí za emancipaci. Ženy se chtěly osvobodit tím, že osvobodily svoje prsa. Podprsenka se stala symbolem potlačení žen. Pod heslem "ban the bra" (zakazujte podprsenky) pálily je ženy demonstrativně.

Odhalená prsa, symbol ženskosti a plodnosti, se stala i symbolem protestu, když si při studentské revoltě v roku 1968 v Německu svlékly studentky podprsenky před svými profesory. "To je symbol čerstvě dosažené svobody ženského každodenního života? Logický koncový bod ženské emancipace?" divil se René König, profesor sociologie v Kolíně nad Rýnem.

Rozhodně se stalo to, že osvobozená ňadra se stala společensky víceméně akceptovaná. Nahoře bez se stalo módou, vůči níž i nejpřísnější hlídači mravů a zákonů zůstali bezmocní: trend se stal tak populárním, že ve většině evropských zemí naprosto rezignovali. Koncem sedmdesátých let svlékly ženy horní díl svých plávek od Biarritzu až na Mykonos.

I v katolickém Španělsku, kde ještě v šedesátých letech byly tabu i bikiny, se takzvané Guardia Civil (občanské hlídky) v roce 1978 vzdaly honu na ženy s obnaženým poprsím. Moc lidu se postarala o volnost na plážích. Tím v Evropě definitivně skončila puritánsko-viktoriánská éra. Tím, že ženy sebevědomě, hromadně a veřejně ukázaly svá ňadra, osvobodily ženskou nahotu od primárních sexuálních náznaků. Nahá žena v oblečené společnosti přestala být metaforou pro podmanění žen.



Prsa jako symbol postavení



Než je pruderie osmnáctého a devatenáctého století uvěznila v podprsenkách a korzetech a zahalila v šatech, byly hluboké výstřihy nejen módou, ale i znakem vyššího společenského postavení. Italská freska z prvního století ukazuje ženy, které nosí něco v podobě dnešních bikin. Jak píše historička Aileen Ribeirová, "začaly být v 15. století dámské kostýmy na prsou stále těsnější, odhalovaly více podprsí, a některé z nich dokonce i bradavky".

Francouzská královna Kateřina Medicejská byla ve své době uprostřed šestnáctého století jedinou ženou ve Francii, která směla nosit velký dekolt. To zůstalo i v době renesanční privilegiem mocných a bohatých - kdo chtěl tehdy patřit ke smetánce Benátek, zahalil si obličej a odhalil ňadra.

Když se významné ženy té doby nechaly malovat, dávaly pozor na to, aby na portrétu nechyběla nahá prsa. Na dvoře anglického krále Karla II. patřilo k dobrému tónu nosit odhalená ramena. Ještě na konci sedmnáctého století platilo, že výstřih by měl být tak velký, aby do něj mohly sáhnout obě mužské ruce.

Podle psychologických studií svědčí o povaze mužů to, jaká poprsí preferují. Psychologové na univerzitě v americkém Illinoisu zjistili, že sebevědomý a spolehlivý muž dává přednost ženám s velkými prsy a malými hýžděmi. Ženy, které vypadají jako z Rubensova obrazu, jsou zase v oblibě u slabých mužů.

Podle další studie univerzity v Ohiu zjistili vědci, že čím je muž autoritativnější, tím víc ho přitahují větší prsa. Zdá se, že prsa mají pro muže i trofejní hodnotu, která souvisí s evolučním významem prsou: vítězný muž si vybere partnerku, jejíž "paví ocas" vyniká nejzářivěji.

Ženy na druhé straně svým ňadrům přikládají velkou cenu. Různé výzkumy potvrzují, že až 95 procent žen považuje význam ňader za důležitý, až velmi důležitý. S ňadry roste sebevědomí, zhruba 80 procent žen si myslí, že velikost a forma ňader určí jejich krásu. Není pak divu, že v kurzu jsou kosmetické přípravky a plastická chirurgie.



Návrat do ráje?



Dá se říci, že trend nahoře bez poukazuje na to, že ztrácíme strach před vlastní nahotou. Křesťanství stvořilo Eden jako symbol života bez existenciálních starostí. Ráj skončil v okamžiku, kdy se člověk lekl své nahoty. "Nemůže být náhoda, že ženy v industriálních zemích ukazují prasymbol pro nasycení v době, ve které materiální uspokojení dosáhlo historicky nejvyššího bodu," říká publicistka Ariana Barthová.

Pravda je, že v dějinách lidského vývoje se ženy odhalily vždy, když byly privilegované, a zahalily, když byly potlačené. Co na jedné straně může být považováno za osvobození a dosažení rovnosti mezi muži a ženami, může rovněž být viděno jako demystifikace symbolu. Když jsou dveře otevřené, když je obraz odhalen, už není místo pro fantazii. Ať ji během dlouhého období podzimu a zimy zase najdeme a naladíme.

ANKETA

Co si myslíte o opalování nahoře bez?

Opalujete se tak?



Nemám ráda nudapláže, ale pokud to jde a není kolem moc lidí, opaluji se nahoře bez. Běžně používám ochranné krémy na celé tělo, ale slunce mám ráda a neomezuji se. Čtu články o škodlivosti slunečního záření, avšak ty se týkají výhradně varování před rakovinou kůže. Ještě jsem nečetla o škodlivosti slunečního záření ve spojení s onemocněním rakovinou prsu při častém opalování nahoře bez. Mě by zajímalo, jak to tedy je.

Kateřina Brožová

herečka

Každý je majitelem svého těla, a jestli je obnaží, či schová, je čistě jeho věc. Je to rovněž otázka vyznání či víry. Já sama jsem v tomto ohledu tolerantní a nijak mě to nepohoršuje. Jsem-li si jistá, že kolem mě nejsou paparazziové se svými "děly", opaluji se také tak. Chtěla bych vzkázat všem ženám, které milují sluníčko, aby se nezapomněly, pokud se budou takto slunit, ošetřit krémy s dostatečně silným ochranným faktorem.

Ilona Csáková

zpěvačka

Ano, opaluji se nahoře bez, ale nejsem ta, která se svlékne první. Pokud je to v zemích, kde je to běžné, pak se přizpůsobím. Celkově se ale opaluju málo. Navíc si myslím, že když už člověk má na sobě něco tak miniaturního, jako jsou plavky, tak ten rozdíl s nahoře bez je už skutečně bezvýznamný.

Alice Nellis

režisérka

Problémy světa nahoře bez Malé holčičky touží po tom, aby mohly nosit horní díl plavek. Malí kluci se chtějí holit. Velcí kluci mají při holení vztek a velké holky se radostně procházejí nahoře bez. Kdysi, v časech dost útlého mládí, přál jsem si používat štětku, mýdlo, žiletku a pitralon. Nebylo mi ještě dáno, ve dvanácti letech nemohl jsem najít ani jediný vousek. Nejvýš bych si odřel tváře. Šli jsme jednou v parném létě k vrchu, který se oficiálně jmenuje Maštýř, jemuž však všichni ze vsi říkali Pahorek. Pár kluků, pár holek. Taky Marcela, o dva roky starší než my ostatní, taková patronka společnosti, dalo by se říci, už chodila na tancovačky a prý se líbala s vojáky. Přitočila se ke mně a zašeptala mi: "Podívej se pořádně - Jana má průhlednou blůzu a nemá podprsenku." Podíval jsem se pořádně a doopravdy Jana byla pod tou blůzkou docela bez. Jak známo, muži se dělí na horňáky a dolňáky. Tehdy nejspíš poprvé projevila se moje orientace, neboť až bolestně jsem zatoužil, aby byla "bez" spíše dole. A kdyby ne ona, mohla to být některá jiná. Ale bylo to jako s tím holením. Vousy nebyly a dole bez také nebylo. Tam byly tepláky. Musel jsem vystačit s tím pohledem skrze tmavomodrou průhlednou blůzu. Tahle diskriminace je věčná. Horňákům nabízí se na plážích ráj. Dolňáci jsou odstrčeni. Zadečky a jiná místa: zahaleno. Vím, většina chlapů prohlašuje, že jim to svlékání nic neříká, a hovoří cosi o nutném tajemství ženského těla. Kecají. Pomrkávají na místa nahoře bez jako kocouři. A dělají jim ty pohledy velice dobře. Což ženským taky. Sice vyprávějí o upřímné přirozenosti nahého těla, ale řekněme si to jasně - předvádějí se. Dobře vědí, že mužští se uvnitř chvějí. Alespoň horňáci. My dolňáci tváříme se, že nás to nezajímá, a nejvýš si postěžujeme na diskriminaci. Jenomže taky kecáme. I my, obdivovatelé spodních partií, se rádi koukneme na hořejšek. Je-li nabízen tak zvesela a bezstarostně... Pamatuji si to z onoho kousku dětství na vršku Maštýři, zvaném Pahorek. Sice zatoužil jsem po jiném, spodnějším pohledu, leč večer zoufale díval jsem se do zrcadla a hledal nějaký vous na tváři. Aby se to s tou krásnou nabídkou, kterou jsem si užíval celé odpoledne, nějak mužně srovnalo... Proč ona už může nabídnout "nahoře bez" a já mám tváře hladké až k ničemu?

(Vladimír Kučera)