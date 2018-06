Odešel z banky a venčí psy

Většina psích opatrovníků jsou studenti, kteří si tak přivydělávají, jsou však mezi nimi také lidé bez práce, které láká snadný výdělek. Pro některé je to byznys se vším všudy, k němuž patří elegantní dodávky a uniformovaní řidiči, nabízejícíslužby "až do domu".Pablo Blanco, osmatřicetiletý bývalý bankovní úředník, byl mezi prvními, kteří začínali před 13 lety a stali se průkopníky každodenního, i když na Jižní Ameriku, kde se ve většině zemí chov domácích miláčků příliš neujal, trochu nezvyklé podívané."Pamatuji se, že když jsem začínal, lidé na mě zírali a hihňali se: 'Hele, koukejte, ten chlápek venčí psy'," vzpomíná. "Ale pak pomaloučku, tak jak přicházely zlé časy, se začali ptát: 'Kolik vyděláváš?' Řekl jsem jim to a oni na to: 'Jak se s tím dázačít?´"Péčí o více než 30 psů - odpoledne jich venčí méně - si může přijít na 3000 dolarů měsíčně, což je mnohem víc, než vydělají jeho bývalí kolegové v bance.V uplynulých letech se armáda psích opatrovníků na plný úvazek rozrostla. Přičinila se o to především stagnující argentinská ekonomika a rostoucí nezaměstnanost.Ale to, co bylo zpočátku považováno za nápaditý způsob výdělku, je nyní terčem kritiky vlády a obyvatel města. Stěžují si, že 'psí chůvy' nechávají psy proměňovat městská náměstí a ulice v záchodky pod širým nebem.Městská radnice místo toho, aby odkázala do patřičných mezí psí opatrovníky, nasadila speciálně upravená vozítka vybavená zařízením na způsob vysavače, jejichž jediným úkolem je zbavovat město psích výkalů. Nainstalovány byly také ploty z tepaného železa, omezující prostor pro psí toulky.Někteří opatrovníci psů považují množící se stížnosti za urážku. "Je to směšné," hartusí 27letý Nicolas Muldowney. "Po psech uklízíme a dbáme o to, aby byla náměstí čistá." V Buenos Aires, rozrůstajícím se městě s 12 milióny obyvatel,je asi 1,5 miliónu psů. Většina z nich je odkázána na život ve stísněných prostorách výškových budov. Jelikož jsou majitelé psů nuceni pracovat stále déle, jsou tři nebo čtyři hodiny pobytu na čerstvém vzduchu, které jejich psím miláčkům Pablo Blanco aNicolas Muldowney poskytují, velice ceněné.Jen málokdo si však může dovolit vyklopit 100 dolarů měsíčně, které si za jednoho psa účtují. Pablo se rázně ohrazuje proti tvrzení, že jsou to snadno vydělané peníze. "Lidé si myslí, že je to snadná práce, ale to není pravda," štětí se. "Jsou to psi někoho jiného - někoho, kdo je považuje za člena rodiny. Kdyby se jim něco stalo, jsem za to odpovědný já."Je zřejmé, že psy pozornost, kterou jim věnuje, těší. Roni, čokoládově zbarvený labrador se tiskne k Pablovým nohám a nepřetržitě vrtí ocasem. Dalmatin Jack mu při každé příležitosti skočí na klín.Nezřídka to však nejsou jen psi, kdo si zvykl na rozmazlování. Také jejich majitelé jsou na této službě stále závislejší. Jeden dlouhodobý zákazník zatelefonoval, že se stěhuje do nového bytu a "chtěl vědět, jestli bych mu nadále venčil psa,přestože se stěhuje na předměstí", říká Pablo. "Musel jsem ho odmítnout, protože je to moc daleko. A víte, co mi řekl? Oukej, tak ten byt nekoupím, můj pes by to bez vás nepřežil.´"