Odešel velký zpěvák, vynikající kamarád a učitel, říkají Hálovi přátelé

"Kdo by na Karla rád nevzpomínal. Nesmírně jsem si ho vážil. Jeho jméno bylo pojmem už v šedesátých letech, když jsme spolu často hráli. Když nám, tehdy začínajícím zpěvákům, řekl něco pozitivního a pochválil nás, tak jsme to brali jako mimořádné vyznamenání. Byl to náš velký učitel," uvedl zpěvák a herec Josef Laufer. "On byl skutečně vynikajícím umělcem a vůbec se nerozpakuji říct, že v jeho osobě odešel největší představitel českého swingu. Z nás všech nejlépe uměl zacházet s češtinou. Jeho frázování bylo až neuvěřitelně dokonalé, to byl mimořádný dar od pánaboha," pokračuje zpěvák.

Hála byl podle Josefa Laufera i příjemným člověkem. Jeho povaha prý byla stejná jako jeho písničky. "Karel byl vždy těžký pohodář. Jak zpíval, tak se i choval, velmi lehce a elegantně. Přesně tak i působil na své okolí. Kromě toho byl velký a dobrý kamarád," vzpomíná dále Laufer. "Letos budu připravovat pořad o swingu. Chtěl jsem ho navštívit a popovídat si s ním na toto téma. Bohužel se to už nestane a jsem z toho velmi smutný. Přiznám se, že z informace o Karlově úmrtí jsem vyděšený. Kdyby zpráva o jeho smrti byla nepravdivá kachna, byl bych velmi rád," povzdechl si.



Hálův odchod zarmoutil i Karla Gotta. "Mohl bych o Karlu Hálovi napsat velkou kapitolu. Stál v podstatě u začátků mé kariéry a byl mým jediným českým vzorem. Uznávalo ho nejen publikum, ale i muzikanti a zpěváci. Měl jsem tu čest zpívat s ním v Apollu v šedesátých letech. V poslední době trochu ubral na své pěvecké aktivitě a vídali jsme se méně než dříve. Přesto jsme k sobě cítili vzájemnou úctu."

I pro Milana Drobného byl Hála pěveckým vzorem. "Karel byl u mých začátků, stejně jako u Gottových. Stal se mým swingovým vzorem, zpívali jsme spolu v orchestru u Karla Krautgartnera. Naposledy jsme se viděli loni v listopadu, kdy jsme oba vystupovali na plese v ÚKDŽ. Mohu upřímně a s lítostí říct, že jako člověka i zpěváka jsem si ho velice vážil."