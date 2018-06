Odchyt medvěda povolilo ministerstvo

"Skupinu budou tvořit zástupci Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR, Národního parku Šumava, Zoo Ostrava a naší správy, která sleduje a vyhodnocuje pohyb medvěda," upřesnil. Pomáhat budou podle Šulgana také pracovníci Českého svazu ochránců přírody.



Kdy se podaří medvěda chytit, nelze odhadnout. "Řádí stále víc. V noci z úterý na středu jsme chránili dům jedné paní na Soláni, kde se nedávno objevil. Zvíře nás ale doběhlo, dům obešlo z druhé strany o kilometr dál, kde zabilo krůty a rozbilo včelí úly. Dnešní noc strávíme opět v terénu, abychom alespoň částečně uklidnili občany," dodal Šulgan.



Klec na medvěda je připravena uzavřená v terénu. "Medvěd si musí na nový předmět nejdřív zvyknout. Když klec několikrát uvidí, je větší pravděpodobnost, že do otevřené pak opravdu vleze," podotkl Šulgan.



K urychlení odchytu mají přispět také hlídky rozestavěné v prostoru, kde se zvíře objevuje. Upozorňují houbaře a ostatní návštěvníky lesa, aby do těchto lokalit nevstupovali. Až bude přesně zjištěno, kde se medvěd pohybuje, natáhnou odtud odborníci pachové stopy v podobě pytlíku s masem až ke kleci, do které zvíře odchytí, doplnil Šulgan.