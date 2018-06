Odchod tatínka se dětí nedotkl, říká manželka Leoše Mareše

"My máme s Leošem opravdu přátelský vztah a protože rozvod není nic příjemného, nemáme potřebu se zatím rozvádět. To není na pořadu dne," řekla Marešová.

Leoš Mareš se už od ní i dvou synů odstěhoval. Pro ročního Matěje ani pětiletého Jakuba to prý ale nebyla velká změna. "Vzhledem k tomu, že jsou malí, tak si myslím, že se jich to vyloženě nějak nedotklo. Leoš málo býval doma," prozradila Marešová.

Se syny jí kromě chůvy pomáhá i tchýně Lenka Marešová a jejich otec si je často bere na výlety. Také on potvrzuje, že vztah s manželkou je přátelský. "My jsme vždycky byli přátelé. Monika má teď novou známost, je šťastná a já jí to přeju." řekl Leoš Mareš. Sám má také přítelkyni, rodinu s ní ale zatím neplánuje.

Moniku Poslušnou si Leoš Mareš bral před dvěma lety na středočeském zámku Jemniště. Na rozchodu se dohodli na začátku tohoto roku. I když oba tvrdili, že za rozpadem jejich manželství není nikdo třetí, Mareš měl v té době vztah s modelkou Gábinou Dvořákovou. V létě se pak na Karlovarském festivalu objevil s finalistkou miss Hanou Svobodovou.