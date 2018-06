Odcházíme si od SuperStar odpočinout

Jak jste prožívaly týden před vystoupením?

Monika Šramlová: Strašně jsem si to užívala. Celá banda se dala hezky do kupy, nahrávali jsme písničku. Trochu to bolí, protože jsem si všechny hodně oblíbila.

Janika Kolářová: Bylo to pro mě trošku náročnější na psychiku. Ale také jsem si to snažila užívat.

Jaké bylo zpívat před plnou halou?

Janika: Neuvěřitelné. Měli jsme generálky, kde všechny potlesky dělal pan režisér, v neděli odpoledne už tam byli fotografové, ale když jsme byli před vystoupením vzadu a slyšeli ten hukot, bylo to úžasné. Opravdu to žilo.

Monika: Zjistila jsem, že mám raději komornější záležitosti. Velká hala je super, lidé úžasní, ale potřebuji kontakt s jednotlivým divákem. Chci dělat muziku, kterou budu komunikovat s lidmi, a budeme si blíž. V té velké hale to nebylo možné. Abych řekla pravdu, připadala jsem si tam trošku ztracená.

Co vás nejvíc mrzí na tom, že jste finále opustily?

Monika: Že se vzdálím svým teď už dobrým přátelům. Celá zákulisní atmosféra mi bude chybět.

Janika: Doufám, že z kontaktu s lidmi, se kterými jsme tu byli, nevypadnu. Zároveň se teď otevírá plno nových možností a návratů. Strašně se těším na to, co bylo předtím v mém běžném životě.

Co vám ze SuperStar chybět nebude?

Monika: Asi ten obrovský frmol, hektičnost. Přece jen jsem docela ráda občas sama.

Janika: No mně asi taky. A asi mi chvíli nebude chybět ani Praha, kterou mám spojenou se SuperStar. Když si představím, že ostatní finalisté mají den volna a pak jim to začíná znova...

Měly jste opravu nabité dny.

Monika: Něčím mi to bude chybět, protože jsem poměrně workoholik, hyperaktivní. Jsem ráda, když se něco děje. Když není do čeho píchnout, ztrácím motivaci. Tady to byly také dny plné nových věcí.

Janika: Asi mi nebude úplně chybět rytmus SuperStar, ale jinak mám ráda, když mám co na práci. Těším se na povinnosti, co jsem měla před tím škola do pěti, trénink, zpěv. Ale rozhodně to tu stálo za to.

Co vám soutěž dala a vzala?

Monika: Vzala mi hodně soukromí, ale to se s tím snoubí. Je to zároveň zajímavé přijít do hodně blízkého kontaktu s lidmi. Soutěž je postavená tak, že každému, ať už ve finále či semifinále, dá obrovské zkušenosti. Pan režisér nám říkal, že v neděli s námi pracovalo na sto deset odborníků. To se jen tak nepoštěstí.

Janika: Mně soutěž asi jako ostatním vzala nějaký čas, kdy bychom byli jinde. A dala mi obrovské, nezapomenutelné a neopakovatelné zkušenosti do života. Všechno, co jsem mohla pochytit v zákulisí. Dalo mi to i obrovskou odvahu. Doufám, že mě to posílilo.

Kdo z lidí, kteří se o vás starali, vám bude nejvíc chybět?

Janika: Strašně mě bavilo se všemi komunikovat. S produkčními nebo s holkami v maskérně... A pan režisér a jeho asistentka, kameramani, všichni...

Monika: To je celý tým lidí, kteří byli hrozně milí, pozorní, tolerantní, trpěliví a ještě k tomu zábavní.

V rukou profesionálů člověk roste.

Monika: Určitě. Sama sebe nejsem schopná posoudit, ale když jsem viděla některá děcka, tak to byly veliký věci. Oni k nám přistupovali jako k profesionálům. To bylo příjemné, protože člověka to jakoby povýší a musí se tak cítit a hlavně chovat.

Nebyly jste při zkouškách uvolněnější než při vystoupení? Janika při generálce tancovala...

Janika: Při vystoupení jsem neměla trému tak velkou, že bych nemohla nic, ale někde to tam bylo. Věděla jsem, že když udělám krok, tak upadnu. Nešlo to. Stále s tím bojuji, a proto jsem se vlastně přihlásila, abych to v sobě mohla zocelovat.

Kdo z finalistů je váš osobní favorit?

Janika: Mám jich víc. Určitě je to Gába, Péťa Bende, Míša Hudček a Vlasta. Doufám, že vydrží co nejdéle. Těším se na to, co kdy předvedou, jak to zpracují.

Monika: To je přesně moje nota. Péťa nebo Gába jsou fakt v pohodě. Oni si tam tak přijdou, něco odzpívají a na lidi to zabere.

Do čeho se teď pustíte? Chcete nějak využít své popularity?

Monika: Využít se to určitě dá a mělo by, ale sama za sebe teď nejsem schopná říct jak. V tuhle chvíli je to pro mě velice krátká doba na vydechnutí. Určitě se něco objeví a už se na nové možnosti těším.

Janika: Já se spíš vrátím do těch starých, zaběhnutých, do Brna a do školy. Zkusím se vrátit do jednoho projektu, z kterého jsem odešla. Uvidíme, jestli mě nebo někoho ještě něco napadne. A když ne, tak se také nic neděje.

