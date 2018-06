Odborníci dávají přednost brunetkám

Po Jolieové následuje supermodelka Christy Turlingtonová, jordánská královna Rania, režisérka Sofia Coppolová a britská televizní hospodyňka Nigella Lawsonová.

Blondýnky, jako je modelka Kate Mossová, hollywoodské hvězdy Uma Thurmanová, známá ze série Kill Bill, a Scarlett Johansonová (Ztraceno v překladu) jsou sice v první stovce, ale mezi prvních pět krásek nepronikly.

Editorka časopisu Harpers & Queen Lucy Yeomansová prohlásila: "Je opravdu velkým překvapením, že se na špičku dostaly brunetky. Svědčí to o novém trendu, kdy se konečně vzdalujeme zažitému stereotypu zbožňovaných blondýnek. Místo toho se do vyšších pozic dostávají lidé s neobvyklým a zajímavým půvabem. Chtěli jsme, aby se ženy vybíraly podle komplexních vlastností, nejen podle fyzické krásy. Je báječné, že se do první pětky dostaly osobnosti, které nejsou očividně krásné, jako je filmová režisérka Sofia Coppolová."

Deset nejkrásnějších žen:

1. Angelina Jolieová

2. Christy Turlingtonová

3. královna Rania

4. Sofia Coppolová

5. Nigela Lawsonová

6. Uma Thurmanová

7. Emmanuelle Beatová

8. Kate Mossová

9. Aishwarya Raiová

10. monacká princezna Charlotte