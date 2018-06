Od úřednice k slavné spisovatelce

Příběh autorky Harryho Pottera, šestatřicetileté J. K. Rowlingové, zní jako pohádka naruby. Princ si svou Popelku vezme za ženu hned na začátku. Má s ní dceru Jessiku, a dřív než oslaví její první narozeniny, rozejdou se.Bývalá úřednice ("byla jsem nejhorší sekretářkou všech dob", vzpomíná na to) a učitelka se ocitne bez práce. Sociální pracovnice jí jednou pro dítě přinese olezlého medvídka a plastový domeček bez panenek. Obojí letí rovnou do odpadků. Kdyby jí v tu chvíli někdo řekl, že za čtyři roky bude třetí nejbohatší ženou Velké Británie, asi by si poklepala na čelo. Psala si tehdy pro sebe příběhy čarodějnického učně. Když kniha konečně vyšla, stala se hitem a následující díly rovněž. Je přeložena do čtyřicítky světových jazyků od albánštiny po jazyk afrických Zuluů. Hračkářský gigant Mattel plánuje na Harrym vydělat 200 milionů dolarů a firma Mars si mne ruce, že všem vyfoukla práva na prodej cukrovinek pod značkou Harry Potter. Rowlingová závratně bohatne. Věnuje v librách šestimístnou sumu britským svobodným matkám. Odmítá rozhovory, zvlášť poté, co ji žaluje obstarožní americká autorka dětských knih Nancy Stoufferová, že jí Joanne ukradla jak Harryho Pottera, tak "mudly", jak u Rowlingové nazývají čarodějové obyčejné smrtelníky. Je pravda, že Stoufferová v roce 1986 vydala knihu Larry a Lilly Potterovi a "mudly" uvedla do knižního světa ještě o čtyři roky dříve. Její mudlové však v knize Legenda o Rahovi a mudlech (která právě vychází česky) nejsou lidé, ale malé křehké bytosti s velkými holými hlavami, obyvatelé bájné země. "Jedinou inspirací pro mé knihy bylo mé dětství," tvrdí Rowlingová. Harryho kamarádka Hermiona, to jsem já, když mi bylo jedenáct. Stejně zarputilá šprtka. A mozkomorové, to zase jsou obrazy mých depresí, když jsme s dcerou v nevytopeném bytě málem hladověly." Dnes má plachá spisovatelka ve své vile šest ložnic a na rozlehlé zahradě bazén. Čeká ji ještě spousta práce. Kromě dokončení potterovské epopeje zřejmě hodlá napsat i všechny učebnice, kterými se musel Harry jako student Školy čar a kouzel prokousat. Na světě je pojednání o famrpálu a Harryho učebnice o fantastických zvířatech. Bývalou kantorku v sobě Rowlingová nezapře. K vytvoření tak rozsáhlého díla by se jí hodil lektvar nesmrtelnosti. A ten uvádí Arsenius Stopečka ve svém stěžejním díle Kouzelnické odvary a lektvary.